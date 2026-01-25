「３年連続で来てくれてる！」えなこのバースデーイベントに超大物ゲストが登場「本当にありがとう〜！！」

人気コスプレイヤー・えなこが２５日に自身のＳＮＳを更新し、誕生日イベントを開催したことを報告した。

えなこはインスタグラムを更新し、「えなこ ＢｉｒｔｈｄａｙＰａｒｔｙ ２０２６ お祝いに来てくれたみんな、本当にありがとう〜！！ゲストに刃牙の作者・板垣先生（３年連続で来てくれてる！）と、ライブパート１曲目の『桃色片想い』では、バックダンサー担当で篠原みなみちゃんとあみが来てくれました」とコメントし、人気漫画「刃牙」の作者・板垣恵介氏と写ったショットを公開。「こんなにたくさんの人にお祝いしてもらったのは初めて…特別な１日になるように、この日のために前日までたくさん準備していたので（動画編集したり、グッズデータ作ったり、演出考えたり…）ステージからみんなのニコニコしている顔が見れて本当に良かった いただいたお手紙やプレゼントは後日、開封配信で開けたいと思います」などと続けた。

この投稿には「好き すんごい好き」「めちゃくちゃ可愛い〜」「可愛いアイドル」「最高だったー 楽しかったー」などのコメントが寄せられている。