第１０２回箱根駅伝（２、３日）で総合新記録の１０時間３７分３４秒で３年連続９度目の優勝を果たした青学大が２５日、優勝報告会と優勝パレードを行った。練習拠点としている神奈川・相模原市相模原キャンパスの最寄り駅の淵野辺駅周辺で約３００メートルでの実施。今年もオープンバスに乗り、原晋監督やエントリーメンバーらが、集まった多くのファンの前に姿を見せた。

最後の箱根駅伝で５区区間新記録を樹立し「シン・山の神」を襲名した主将の黒田朝日（４年）は「たくさんの方が応援してくれていることを感じた。応援あっての我々の活躍なので本当にありがたいこと」と訪れた約３万人のファンに感謝を述べた。来年以降も青学を背負って戦う後輩たちへは「次４年の平松（享祐、３年）と、次３年の飯田（翔大、かいと、２年）あたりはチームを背負っていく立場になると思う。今後も頑張ってほしいし、弟の然（ぜん、２年）にはぜひ三大駅伝走ってもらいたい」とエールを送った。

黒田朝は来月１日に行われる別府大分毎日マラソンに挑む。今月は箱根、都道府県対抗駅伝と出場し、多少のダメージが残っていることと明かしたが「その時に出せる自分の１００パーセントで走れれば」と意気込んだ。原晋監督は「意外と２回目のマラソンって難しい。過度な期待はしておりません。ただ、先頭争いを繰り広げてくれれば」と期待をかけた。