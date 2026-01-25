第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身のブログを更新。誕生日プレゼントとして妻の実家から贈られた「道頓堀今井のうどんすき」を堪能したことを報告しました。



1月20日に55歳の節目を迎えた花田さんは、「遅くなりましたが、自宅に帰ってきて夕食でした」と投稿。妻の実家の両親から毎年恒例のお祝いとして届く「道頓堀今井のうどんすき」を楽しんでいる様子を公開しました。







投稿された写真には、海老、蟹、かまぼこ、椎茸などの豪華な具材が土鍋に並び、透き通った出汁が食欲をそそる様子が写し出されています。さらに「フグの唐揚げ」についても「久しぶりの今井 美味しかったぁ」と絶賛。こんがりと揚がった黄金色の衣が印象的です。







また、食事に合わせて白ワインも楽しんだ様子。「バニラみたいな甘い香りがして美味しかったです！妻と一緒にいただきました」と綴り、カリフォルニアワインの人気銘柄「BREAD & BUTTER」のボトルを手に、柔らかな笑顔を見せています。







花田さんは投稿の最後に、妻の実家のお父さんお母さんに感謝の言葉を述べ、「#花田虎上 #今日の夕食 #白ワイン #バニラ #甘い香り」とハッシュタグを付けて締めくくっています。







この投稿に、「誕生日のお祝いの豪華なうどんすきとても美味しそうですね」「夕食は今井うどんすき いつ見ても豪華なセットです！大阪人には溜まらないうどんすきです」「河豚の唐揚げに白ワイン お疲れのお身体に沁みわたる美味しさですね」「お兄ちゃん いい笑顔で幸せな夕食に なりましたね」などの声が寄せられています。



