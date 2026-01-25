■全国の26日の天気

冬型の気圧配置は緩みますが、寒気の影響が残りそうです。北陸や北日本の日本海側を中心に雪が降り、山沿いを中心に積雪がさらに増えるでしょう。夕方までの予想降雪量は、多い所で、東北で70センチ、北海道で50センチ、北陸で40センチ、関東甲信で30センチ、近畿で15センチとなっています。午後は、降り方が弱まり、雪の範囲も狭くなりそうです。ただ、積雪が平年の2倍以上となっている所もあり、引き続き、交通障害や、なだれ、屋根からの落雪などに十分注意が必要です。

太平洋側では晴れ間のでる所が多いでしょう。朝は全国的に冷え込みが厳しく、西日本でも氷点下の所がありそうです。低温注意報の出ている所も多く、水道管の凍結に注意が必要です。日中は、25日と同じか少し高くなりますが、10℃以下の所がほとんどで、北海道や青森では真冬日が続くでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 -9℃（-2 真冬）

仙台 -4℃（±0 真冬）

新潟 -2℃（±0 真冬）

東京都心 -1℃（-2 真冬）

名古屋 -1℃（-1 真冬）

大阪 1℃（-1 真冬）

広島 1℃（＋1 真冬）

高知 -1℃（-1 真冬）

福岡 1℃（-3 真冬）

鹿児島 1℃（-3 真冬）

那覇 15℃（＋1 2月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 -3℃（＋1 真冬）

仙台 2℃（＋1 真冬）

新潟 3℃（＋2 真冬）

東京都心 8℃（±0 真冬）

名古屋 7℃（＋1 真冬）

大阪 7℃（±0 真冬）

広島 8℃（＋2 真冬）

高知 10℃（＋2 真冬）

福岡 9℃（＋2 真冬）

鹿児島 13℃（＋2 真冬）

那覇 20℃（±0 2月中旬）

■全国の週間予報日本海側は、この先も、雪の降る日が多いでしょう。27日は、福岡など九州北部でも、雨や雪が降りそうです。29日から30日頃は、再び冬型の気圧配置が強まり、北陸や北日本の日本海側では雪の降り方が強まりそうです。風も強まり、ふぶく所もあるでしょう。太平洋側は、晴れて空気の乾燥した状態が続きそうです。火の取り扱いにご注意ください。27日は、西・東日本で一時的に寒さが緩みますが、28日以降は全国的に厳しい寒さが続きそうです。この先も、万全の寒さ対策が必要です。