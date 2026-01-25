東京大学大学院の教授が収賄の疑いで逮捕された事件で、接待を行っていたとされる関係者は「ノーと言えなかった」と話しています。

これは東京・銀座の高級クラブで撮影された写真。収賄の疑いで逮捕された東大大学院教授の佐藤伸一容疑者（62）です。

医学部付属病院の皮膚科長だった2023年3月から1年半の間、「日本化粧品協会」との共同研究で便宜を図った見返りにおよそ180万円相当の接待を受けた疑いがもたれています。

佐藤伸一容疑者

「『臨床カンナビノイド学講座』では、このエビデンスに基づいた化粧品学…」

佐藤容疑者が話す「臨床カンナビノイド学講座」。大麻に含まれる物質の効果について共同研究をするもので、佐藤容疑者が、事実上、決定する立場にありました。

捜査関係者によりますと、佐藤容疑者は「日本化粧品協会」から接待の場で要望などを受け、実際に採用した研究もあったということです。

一方の協会側は、接待の強要があったなどとして、損害賠償などを求めています。

化粧品協会関係者

「接待をやめたら（研究の）スピードを遅くされたり、ちょっと止められたり。毅然とノーと言えなかった。教授（佐藤容疑者）に何もかもの権限が集中している印象です」

接待は性風俗店で行われることもあり、JNNが入手した店の領収書は1日で23万円を超えていました。

また、佐藤容疑者の部下だった元特任准教授（46）も、接待を受けていた疑いがあるということです。

警視庁は、元特任准教授を収賄の疑いで、協会の代表理事（52）を贈賄の疑いでそれぞれ任意で捜査しています。