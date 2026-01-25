イベント、コンサートの企画、運営を行うプロモーター「サウンドクリエーター」の公式サイトが25日までに更新。歌手・吉田拓郎（79）が「スペシャル連載エッセイ」のコーナーで「スペシャルLive」を開催することに対し、一部批判が寄せられている件について言及した。

16日、同コーナーで「本当に『たった2ヶ所ですがスペシャルLive』をやる事になりました」と今春にライブを開催すると告知していた吉田。22年末に音楽活動からの引退を宣言していたが、事実上の撤回とみられ、ファンからは喜びの声が上がっていた。

この件について「歌いたいから唄う・・シンプルでいいじゃん!」というタイトルで切り出すと「例えば今回の『僕が2回だけ歌う事』について 世の中ってマジで『うっせーんだよ!』ですよね」と、一部で批判が上がっている件について言及。「ではアンタ!年齢的にどうなの?声は出るの?」という声については「それこそが『ナンニモわかってない』っていう愚問でありんす(笑)」と一蹴した。

「だから、ちゃんと、バンドを集めて、スタジオで数曲を9時間も演奏して 立ちっぱなしでテレビカメラを前にして 『やった』 でしょう!とても素晴らしい『レッスンだった!』って思わなきゃー」と、25年10月のテレビ歌唱を振り返ると「『あれでタクローは確信したんだ』って気がついてくれなきゃ・・ 泣いちゃうよ (大笑)」「インタイ・・長嶋選手なら納得・・私達ミュージシャンには向いてない言葉」とつづっていた。