¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î²¸¿Í¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡ÖÌ¾Á°¤òµ¤·Ú¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂçÊª¤µ¤ó¤ÈÅÅÏÃ¤ò¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¡Ê41¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖÀîÅçÌÀ¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¡×¤Ë½Ð±é¡£µÙ»ßÃæ¤ËÅÅÏÃ¤Ç¥¨¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤¿¡È²¸¿Í¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
MC¤ÎóÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ê¾ÐÊ¡Äâ¡ËÄáÉÓ»Õ¾¢¤ÎÌ¾Á°¤¬¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÄáÉÓ»Õ¾¢¤Ï¤ª»Å»ö¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËËÜÅö¤Ë²¿²ó¤â²¿²ó¤â¤ªÅÅÏÃ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ªÁ°¤ÏÀäÂÐÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤é¡£Íî¤Á¤¿¿Í¤Û¤ÉÍî¤Á¤¿¹â¤µ¤ò¸«¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÀäÂÐÉé¤±¤ë¤Ê¡£¤¢¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÏÃúÇ«¤ËÀ¸¤¤Ê¤µ¤¤¡£²ÈÂ²¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È¶»¤Ë¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀîÅç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÅú¤¨¤Ç¤¹¤Í¡£»Õ¾¢¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢¡Ö¤¢¤È¡¢¡ÊÄáÉÓ¤Ï¡Ë¤ªÍ§Ã£¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¡¢¤ªÍ§Ã£¤È¤´ÈÓ¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤½¤ÎÊý¤ÈÅÅÏÃ¤òÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤³¤ÇÌ¾Á°¤òµ¤·Ú¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂçÊª¤µ¤ó¤ÈÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¡©¤ß¤ó¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤ä¤í¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÆÏ¤¯¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤À¼¤âÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÀîÅç¤Ï¡ÖÂç¸æ½ê¤ÎÊý¤âÄáÉÓ»Õ¾¢¤Î´ê¤¤¤Ê¤é¡ØËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÈÃ¯¤«¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ï¸À¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃ¯¤«¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤À¤«¤é¡Ø¤¦¡¼¤ó¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Ê¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£