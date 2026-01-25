【新横浜プリンスホテル×セボンスター】宝石箱みたいなケーキ可愛すぎる。女の子の夢と憧れが詰まったコンセプトルームは限定グッズ付き

新横浜プリンスホテルは、カバヤ食品が展開する女児向け玩具菓子「セボンスター」とのコラボ商品を2026年2月10日から4月9日まで販売します。

コンセプトルーム、スイーツ、カクテルが楽しめる

カバヤ食品が販売する「セボンスター」は、オリジナルのペンダントとチョコレートがセットになった女の子向けの玩具製菓。1979年の発売から現在まで、世代を超えて女の子たちに愛されてきたロングセラーブランドです。

最近の「平成女児カルチャー」ブームで、かつて「セボンスター」に夢中になった女性たちからの注目が高まっています。

今回、「セボンスター」が初めてホテルとコラボレーションし、コンセプトルーム、コラボレーションスイーツ、コラボレーションカクテルを販売します。

・1日2室限定 コンセプトルーム

部屋の随所に「セボンスター」のペンダントが散りばめられたコンセプトルームです。乙女心をくすぐるキュートな装飾に囲まれた空間は、「セボンスター」のキラキラの世界観をたっぷりと満喫させてくれます。

さらに、このプラン限定のホテルオリジナル「セボンスター」卓上カレンダーとカレンダーシールもゲットできます。

コンセプトルームはWeb予約限定のプランです。

宿泊料金は、Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員の場合は1名1万4500円から。一般の場合は1名1万5230円から。いずれも1室2名の利用で、1泊室料、サービス料、オリジナルグッズが含まれた料金です。

・数量限定 コラボレーションスイーツ

精巧なチョコレート細工の宝石箱の中には、パティシエこだわりのショートケーキが敷き詰められ、その上にはまるで本物のような「セボンスター」のペンダント型チョコレートが飾ってあります。繊細な宝箱を開けた瞬間に可愛さが溢れ出す、心躍る一品です。

Web予約限定のテイクアウトケーキで、価格は7000円。

受け取り場所は新横浜プリンスホテル2階「ブッフェダイニング ケッヘル」。時間は12時から15時まで、もしくは17時から19時までとなります。受け取り日の3日前までに要予約。

・最上階で楽しむ コラボレーションカクテル

「セボンスター」をイメージしたピンクのカクテルに、きらめく光を閉じ込めたロマンチックな仕上がり。フォトジェニックな大人可愛さは、飲むのがもったいなく感じます。コラボレーションカクテルは、アルコールとノンアルコールの2種類が用意されています。

価格はアルコールが1800円、ノンアルコールが1600円（サービス料、チャージ料は別途）。サービス料は13％、チャージ料は800円の加算。

提供場所は新横浜プリンスホテル42階「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」、提供時間は月から木曜日が16時から23時まで、金曜日が16時から24時まで、土曜日が14時から24時まで、日曜日が14時から22時までです。17時以降に未成年（15才以上の人）が利用するには、20才以上の人の同伴が必要となります。

「セボンスター」コラボレーション商品の予約は公式サイトで受け付けています。コンセプトルームやコラボレーションスイーツの詳細も確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部