揚げパン＆くじらの竜田揚げの試食も！給食イベントを東京・中央区で開催《1月27日・28日》

学校給食の現場を長年支え続ける中西製作所は、2026年1月27日と28日に、学校給食の試食体験ができる無料イベントを、中西製作所 東京本社（東京都中央区新川一丁目26番地2号新川NSビル）で開催します。

試食は先着90食

「第2回給食タイムトラベラー〜今と昔の人気メニューを食べ比べ〜」では、学校給食の昔と今の人気のメニューが無料で試食できます。

イベント会場は、中西製作所の東京本社（東京都中央区新川一丁目26番地2号新川NSビル）8階にあるCo.LAB∞（コラボエイト）。1月27日と28日の11時から17時までの開催です。

試食体験以外にも、子どもから大人まで楽しめるコンテンツが盛りだくさん。学校給食について、より詳しく知ることができるイベントです。

・試食体験エリア

試食は各日先着90食限定です。

メニューは、懐かしいクジラの竜田揚げや現代の子に人気のアルファベットマカロニが入ったABCスープ、世代を問わずファンが多い揚げパン（きなこ）。そして、デザートには3Dフードプリンターで作られたチョコレートが付きます。

学校給食で実際に使われている小学生用食器で提供され、学校給食の雰囲気がよりリアルに味わえます。

試食エリアへの入場には当日配布の「時間指定整理券」が必要です。

整理券配布の詳細は以下の通り。

配布場所：会場1階

配布開始：各日10時45分から

配布枚数：各日先着90枚（1人2枚まで）

整理券の時間枠：11時から12時59分まで／13時から14時59分まで／15時から17時まで（各回30枚、完全入れ替え制）

配布は、先着順に早い時間枠から配布されます。時間帯の指定や変更はできません。

整理券1枚につき1食を提供。試食エリアへの再入場はできません。

整理券配布開始時刻より前の待機はできません。また、列ができる際はスタッフの指示に従って並んでください。

・フリーエリア（整理券不要・入場退出自由）

会場内のフリーエリアでは、3Dフードプリンターによるお菓子作り体験や全国学校給食甲子園の受賞献立の再現展示、プレゼントがもらえる学校給食についてのクイズ・アンケートなど、世代関係なく給食の過去、現在、そして未来を楽しみながら知ることができるコンテンツが用意されています。

フリーエリアは、整理券不要・入退場自由です。

会場には、駐車・駐輪スペースはありません。

そのほか詳細は、公式サイトから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部