¡Ú¥°¥ë¥áÆÃ½¸¡Û¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤Î¥éー¥á¥ó¡¦±Û¸åÀþ⑰¡È´Ø²°±ØÁ°¡É¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¡ËÜ³ÊÃæ²Ú¤Îµ»Ë¡¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÀäÉÊ¤ÎÃ´¡¹ÌÍ¤È²Ú¤ä¤«¤ÊÇò¤¤¥éー¥á¥ó¡Ô¿·³ã¡Õ
ÀäÉÊ¤Î¡Ö¤¢¤ó¤«¤±¡×¤ä¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹ー¥×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹1ÇÕ¤Ê¤É¡¢¥éー¥á¥ó²¦¹ñ¡¦¿·³ã¤Ï¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ËÅÅ¼Ö¤Ç¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì³¹¤Ç¡¢¤Õ¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥éー¥á¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤Î¥éー¥á¥ó¡×¤Ï¡¢¿·³ã±Ø¤ÈÇðºê±Ø¤ò·ë¤Ö±Û¸åÀþ¤Ç¤¹¡£¸©ÅÔ¡¦¿·³ã»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤«¤é½»Âð³¹¡¢¤µ¤é¤ËÅÄ±à¤Þ¤ÇÆüËÜ³¤¤Ë±è¤Ã¤ÆÁö¤ëÏ©Àþ¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥éー¥á¥ó¤òµá¤á¤Æ¡¢½ÐÈ¯¿Ê¹Ô¡ª
¿´Ã¥¤ï¤ì¤ë¡ÖÃ´¡¹ÌÍ¡×
¸ÕËã¤Î¹á¤ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Ç»¸ü¤Ê¤Î¤Ë¸åÌ£¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÃ´¡¹ÌÍ¡Ê¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¡Ë¡£
ËÜ³Ê¡¦Ãæ²ÚÎÁÍý¤Îµ»Ë¡¤¬À¸¤¤ëÀäÉÊ¤Î¥éー¥á¥ó¤¬¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¾¼ÏÂ49Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¤ÎÃæ¹ñÎÁÍýÅ¹
´Ø²°±ØËÌ¸ý¤«¤éÊâ¤¤¤Æ40ÉÃ¡£
¤Þ¤µ¤Ë±ØÁ°¤Ë¤ªÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖÃæ¹ñÈÓÅ¹¡¡¿ðË±¡Ê¤º¤¤¤Û¤¦¡Ë¡×¡£
¾¼ÏÂ49Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¤ÎÃæ¹ñÎÁÍýÅ¹¤Ç¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤ÎÄ´ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿Ì£ÉÕ¤Î¾å³¤ÎÁÍý¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µÜÄîÎÁÍý¤«¤é²ÈÄíÎÁÍý¤Þ¤Ç¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¤¢¤ëÌÍÎà¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢Ã´¡¹ÌÍ¤Ç¤¹¡£
Ì£¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÕËã¤Î¹á¤ê¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡Ö¥Áー¥Þー¥¸¥ã¥ó¡×¤È¡¢È¾À¤µªÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¤ç¤¦Ìý¤ò¶î»È¤·¤¿¡Ö¤«¤¨¤·¡×¡£
¤³¤ì¤é¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢ÆÚ¤È·Ü¤Î½Ð½Á¤¬¸ú¤¤¤¿Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÁÅý¤ÎÀ¶Åò¥¹ー¥×¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀ¶Åò¥¹ー¥×¤ò¼ÑµÍ¤á¤Æ¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿ÇòÅò¥¹ー¥×¤Î¥À¥Ö¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£
Åâ¿É»Ò¤äÀ¸Õª¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼«²ÈÀ½¤Î¥éーÌý¤Ê¤É¤¬ÂÔ¤ÄÐ§¤Ë¥¹ー¥×¤ÈÌÍ¤¬¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤È¡£
¤µ¤¢¡ª½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
½ÏÎý¤Îµ»¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ã´¡¹ÌÍ
¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Ã´¡¹ÌÍ¤Ç¤¹¡×
¸ÕËã¤ÎÉ÷Ì£¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ùー¥¸¥å¤Î¥¹ー¥×¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥éーÌý¤ÈÆÚ¤Ò¤Æù¤ß¤½¤ÎÀÖ¡£
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥Í¥®¤Î¹á¤êË¤«¤ÊÆÚ¤Î¥ß¥ó¥Á¤Ï¡¢ÆÃÀ½¤Î¤ß¤½¤Ç´Å¿É¤¯Ì£¤¬À°¤¨¤é¤ì¤¿¼«²ÈÀ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¡¹ï¤ß¥¶ー¥µ¥¤¤ÈºÚ¤Î²Ö¤¬ºÌ¤ê¤È¿©´¶¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¸ÕËã¤ÎÉ÷Ì£¤È¥éーÌý¤Î¿ÉÌ£¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê´¶¤¸¤ë»ÀÌ£¡£
Ì£¤È¹á¤ê¤ÎÄ´ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿½ÏÎý¤Îµ»¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ì£¤ï¤¤¤ÎÃ´¡¹ÌÍ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹ー¥×¤«¤é¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÆÎÏ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ë¿©¤Ù¤¿¤È¤¤ËÆÈÆÃ¤Î¥³¥·¤¬¤¢¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¤ÎÃæÂÀÌÍ¤Ç¤¹¡£
Ç»¸ü¤Ê¥¹ー¥×¤òÃå¾þ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥×¤ËÌÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È°ÊÍèÈ¾À¤µª¡£
´ðËÜ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿1ÇÕ¤ÏÀÎ¤«¤é¤Î¾ïÏ¢µÒ¡¢¤½¤·¤Æ½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¿Í¤Þ¤ÇËþÂ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ýー¥È
¡Ö¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤È¸ÕËã¤ÎÉ÷Ì£¡£Àå¤¶¤ï¤ê¤ä¡¢¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹ー¥×¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÌ£¤À¤Ã¤¿¤ê¹á¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æù¤ß¤½¤¬¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ³ÊÃæ²Ú¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Éßµï¤Î¹â¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤Á¤é¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥éー¥á¥ó
Â³¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªÅ¹¤¤¤Á¿ä¤·¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
¥¹ー¥×¤Î¿§¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ðË±¡Ê¤º¤¤¤Û¤¦¡ËÌÍ¤Ç¤¹¡×
¤â¤¦1ÇÕ¤Î¤ªÅ¹¤Î¤ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡¢Å¹Ì¾¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¿ðË±¡Ê¤º¤¤¤Û¤¦¡ËÌÍ¡×
¤³¤Á¤é¤âÃæ²ÚÎÁÍý¤Îµ»½Ñ¤¬Ä¾µå¤ÇÌ£¤ËÉ½¤ì¤ë1ÇÕ¡£
²Ú¤ä¤«¤ÊÇò¤¤¥éー¥á¥ó
¥¨¥Ó¤ä¥Û¥¿¥Æ¡¢ÆÚÆù¤ËÌîºÚ¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÇò¤¤¥éー¥á¥ó¤Ç¤¹¡£
¥³¥éー¥²¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇòÅò¥¹ー¥×¤¬¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥¤·¤¤±öÌ£¡£
¤ª¤â¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¥ê¥Ýー¥È
¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê±öÌ£¤Ë¥ß¥ë¥ー¤Ê´Å¤µ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ï¯¤é¤«¤ÊÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Ã¤µ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ñºà¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÌÍ¤ò¤¹¤¹¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¶ñºà¤ÎÉ÷Ì£¤â°ì½ï¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤µ¤¬´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
µ»¹ª¤ò¶î»È¤·¤¿ËÜ³ÊÃæ²ÚÎÁÍý¤È¥éー¥á¥ó¤ÎÍ»¹ç¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢Ï·ÊÞ¤Î´ÓÏ¿¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
