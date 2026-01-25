ニュービルがシーズンハイ38得点の大暴れ…宇都宮が北海道との延長戦制し第1戦のリベンジ完遂

1月25日、ブレックスアリーナ宇都宮で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26」B1リーグ戦第19節が開催。東地区2位の宇都宮ブレックスが、ホームで同1位のレバンガ北海道との第2戦に臨んだ。

宇都宮は試合開始とともに次々とゴールを奪い、31－26の5点リードで最初の10分間を終了。第2クォーター終盤では北海道のペイントアタックに苦しむ時間もあったが、比江島慎が3ポイントシュートや速攻で返していき、49－56の7点ビハインドで試合を折り返した。

第3クォーターではD.J・ニュービルが3ポイントやダンクでスコアをけん引し、75－70と逆転に成功して最後の10分間へ。最終クォーターでもニュービルの勢いは止まらず、要所で長距離砲を炸裂し、試合残り23秒で宇都宮が2点をリード。しかし、続く北海道のオフェンスで2点を返され、98－98の同点でオーバータイムに突入する。

延長戦は一進一退の攻防が続くなか、ニュービルやアイザック・フォトゥらが勝負所で得点を重ね、残り1分を切って宇都宮が1点を先行。北海道にオフェンスリバウンドを連取され、幾度となくピンチにさらされるも、コート全員が堅守を体現しスコアは許さず。最後はニュービルのフリースローで逃げ切り、最終スコア108－106で大接戦を制した。

第1戦のリベンジを果たした宇都宮は、ニュービルがシーズンハイの38得点に加え3リバウンド5アシストと躍動。17得点9リバウンド3アシストのグラント・ジェレット、11得点5リバウンド6アシストの比江島らも要所で存在感を発揮し、チームの勝利に大きく貢献した。

試合終盤に意地を見せた北海道は、富永啓生がチームハイ26得点を挙げ、ジャリル・オカフォーも20得点9リバウンドと奮闘。オーバータイムでも宇都宮を追い詰めたが、白星にはあと一歩届かなかった。

■試合結果



宇都宮ブレックス 108－106 レバンガ北海道（@ブレックスアリーナ宇都宮）



宇都宮｜31｜18｜26｜23｜10｜＝108



北海道｜26｜30｜14｜28｜8｜＝106

【動画】7本の3Pをお見舞いしたニュービル！

