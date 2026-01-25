俳優の浜辺美波さん（25）とSnow Manの目黒蓮さん（28）が、26日放送の『しゃべくり007』にゲスト出演。映画『ほどなく、お別れです』で共演する2人が、それぞれのプライベートにまつわるトークを繰り広げました。

まずは学生時代について、「中学校入ってからいきなりモテ期が来まして…」と振り返った目黒さん。しかし、その裏で「それで番長に呼び出されちゃって…」とピンチが到来しますが、そこから思わぬ展開に。一方、浜辺さんは「私は明確なもの（モテ期）は全くない」と話し、高校時代は『恋愛禁止』で、見つかると即退学という校則があったと語りました。

■目黒蓮『目標ノート』書く理由は「自分を変えたくて」

また、目黒さんが書き記しているという『目標ノート』についての話題では、「僕なんかがデビューしたいと思っているのが恥ずかしいなって思っちゃってた」「そんな自分を変えたくて」と告白。さらに、下積み時代を互いに切磋琢磨（せっさたくま）しながら過ごしたtimelesz・原嘉孝さん（30）との思い出も明かしました。

■浜辺美波・目黒蓮 それぞれの憧れの人物がスタジオに登場

そして今回、2人が会いたい人物がスタジオに登場。浜辺さんが会いたい人物は、実演販売士のレジェンド松下さん（46）。スタジオに登場すると注目の便利アイテムについて次々と実演しました。

さらに番組の最後には、目黒さんが「19（歳）くらいからずっと好きで」と語る、憧れの人もスタジオに登場し、目黒さんが大興奮するひと幕も。

2人が出演する『しゃべくり007』は、日本テレビ系で26日よる9時から放送です。