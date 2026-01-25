◇スキージャンプ 女子W杯個人戦 札幌大会(24〜25日、札幌・大倉山ジャンプ競技場)

ワールドカップ女子個人第22戦で、郄梨沙羅選手が日本勢最高の8位となりました。

ミラノ・コルティナオリンピックの開幕まで2週間を切った中で行われた今大会、郄梨選手は1本目で125.0mを飛び8位に。この日は天候悪化の影響で1回目で競技終了となり、前日の第21戦での11位から順位を上げる結果となりました。

大会を終えた郄梨選手は、「まずはこの悪天候の中で会場を作り上げたスタッフの方や運営に携わった方に感謝の気持ちでいっぱい」とコメント。「本当にケガ人がいなくてよかった。オリンピック前の大事なシーズンなので、2本目がなくなったのもしょうがない」と語りました。

自身のジャンプについては「1本しか飛べなかったが自分の今の課題に取り組めた」と振り返り、「次戦へ向けていい感覚をつかんでいい波に乗れたら」と先を見据えます。

「悪天候の中でも最後まで残って応援してくださった方々がいたからこそ、いいジャンプが飛べた。結果的には次に弾みが付くようなものではないが、内容的には次につながるようないい内容でそろえられた」と、手応えを語った郄梨選手。

そして自身4度目の五輪へ向けて「この4年間で積み重ねてきたものをしっかりとパフォーマンスで出せるようにしたい」と意気込みました。