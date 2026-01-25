「着まわしもできる」「万能！」【ユニクロ】マニアの「買ってよかったアイテム」って？

春先を見据えて買い足しアイテムを探すなら、おしゃれな【ユニクロ】マニアが太鼓判を押すアイテムをチェックしてみるといいかも。今回紹介するのは、大人コーデにすっと馴染みそうなアウターと、トレンドシルエットを採用したジーンズ。ワードローブ更新のヒントとして、ぜひチェックしてみて。

着まわせて使いやすいアウター

【ユニクロ】「パフテックジャケット」\4,990（税込・セール価格）

暖かさをキープしやすい高機能中綿を使用したアウター。@shocogram__さんはあえて大きめサイズをセレクト。ゆとりのあるシルエットとミニマルなデザインで、大人のきれいめにもカジュアルにも対応できそう。「襟はつけ外しできるので気分に合わせて着まわしもできます」とのことで、寒さが残る春先まで活躍してくれるはず。

毎日穿ける！？ 優秀ジーンズ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

@marin_vvvさんが「買ってよかった」と紹介するこちら。腰まわりはすっきり、裾に向かって緩やかにカーブするラインが特徴で、脚のラインを拾いにくくスタイルアップ効果を狙えるのが魅力です。大人の余裕ある雰囲気を演出するのにぴったりで、一本はワードローブに備えておきたいところ。「トップスを変えるだけで印象がこんなに変わるから、まさに“毎日穿ける”デニム」と絶賛。

Writer：licca.M