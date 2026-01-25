お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、毎日7000歩以上「歩いている」か「歩いていない」か、 どちらかを調査した。

毎日歩いてる？（※生成AIで作成）

花妃は、歩いている派。とんずは歩いていない派で、対照的な2人。意識して歩くようにしているのかと尋ねられた花妃は、「実家に住んでいるから、駅からちょっと遠いというのもあって。あと、『ちょっと歩き足りないな』と思ったら、タクシーで目的地から遠めの場所に降りて歩く」と話していた。





歩くようにしている理由は、「歩くことでしか運動していない部分もあるから、絶対に歩くようにしている」とのこと。この日もすでに、4000歩を達成しているのだとか。

昨年7月、シドニー大学などのチームが、「1日に7000歩歩くと、2000歩しか歩かない場合に比べて死亡リスクが47パーセント減る」などの研究結果を、英医学誌ランセット・パブリック・ヘルスに発表したという。

この研究結果に対して、とんずは懐疑的で「たぶん嘘ですこれは。高齢者のやつも入れている可能性がある」と反論。しかし、歩いたほうが健康にいいことは認めているようで、自戒をこめて「歩いていない人は自分を戒めてください」と投票を呼びかけた。

アンケート結果では、74票の回答があり、毎日7000歩以上「歩いている派」が53パーセント、「歩いていない派」が47パーセントで、「歩いている派」がわずかに多数派となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

歩いている派からは、「歩数を意識して歩いている」「アプリを入れてモチベーションをたもっている」などの声が寄せられた。

「体調が悪い日と、足の小指をタンスにぶつけた日以外は、しっかり歩いてます！」



「気がついたら7000歩いってる。仕事帰りに寄り道をしたら、確実に一万步いきますよ」



「『Jリーグウォーキングアプリ』があって、最初に応援しているチームを登録するのですが、サポーターの歩数がランキングになり、上位になるとクラブに賞金が出て強化費につながるので、めちゃくちゃ歩いています」



「ジム通いしているので、行き帰りぶんとルームランナーで20分走っているぶんを合わせると、7000歩以上どころか1万歩超えてます」



「8000歩以上歩くとポイントが貯まるアプリを入れているので、歩数が満たないときは遠回りをして帰ります。そのポイントでルーレットができて、スタバギフトが当たります。当たったらお母ちゃんにプレゼントしてます」

「スタバギフトを母にプレゼントしている」というメッセージには、とんずが自分のことは棚にあげて「素敵やね。花妃も見習い」と諭す場面もみられた。

歩いていない派は、「歩く気がない」という人のほかに、「仕事次第では難しい」という人がいた。

「毎日7000歩以上は無理。デスクワークだから仕事の日はぜんぜん歩いていない！ そのぶん、休日に取り戻そうと頑張ってる」

「空港で働いていたときは毎日2万歩歩いていて、足が痛いから仕事を辞めた。いまは3000歩くらいです」



「基本は歩きたくない！ 平均5000歩」

「逆に、最低で何歩かな」と思いついたとんずは、自身と花妃のスマホの歩数記録を確認。その結果、とんずは“9歩”の日があったそうで、歩いていない派の筆頭としての格を見せつけていた。

はるかぜに告ぐ とんず（左）、花妃（右）

※ラジオ関西『Clip火曜日』より