◆バスケットボールＢ１リーグ第１９節 宇都宮１０８―１０６北海道＝オーバータイム＝（２５日・ブレックスアリーナ宇都宮）

Ｂ１東地区のレバンガ北海道が昨季年間王者の宇都宮に１０６―１０８で敗れ、３位に転落した。

前日の勝利で、Ｂリーグ発足後初の首位に浮上していたレバンガ。リーグアシストランキングトップのＰＧ／ＳＧニュービル、パリ五輪代表のＳＧ比江島といったタレントがそろう強敵との首位攻防戦は、この日も点の取り合いが続いた。

第１クオーター（Ｑ）に宇都宮が３１得点を奪うと、負けじとレバンガも第２Ｑに３０得点を返した。第４Ｑ残り３分１７秒で８点差を付けられたが、フィリピン代表ＳＧ／ＳＦドワイト・ラモス、チームトップ２６得点を挙げた日本代表ＳＧ富永啓生が立て続けに３Ｐを成功。残り１８秒でラモスが同点シュートを決め、オーバータイム（延長戦）に突入した。

オーバータイムでも立ち上がりに６点を先行されたが、富永の４連続得点で猛追。１点差まで詰め寄ったが、残り６秒でフリースローを沈められて力尽きた。

強敵からの２連勝を逃して首位キープとはならなかったが、驚異の粘りを見せたレバンガ。１位返り咲きを目指し、次節はホーム北海きたえーるで同地区４位の群馬と対戦する。