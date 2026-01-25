「大相撲初場所・千秋楽」（２５日、両国国技館）

前頭四枚目熱海富士は大関安青錦との決定戦で敗れ、初優勝はならなかった。

勝てば静岡出身で戦後初の賜杯を手にできたが、お預け。熱海富士にとって優勝決定戦は２度目だったが、またもあと一歩で頂点を逃した。

ともに優勝争いのトップで迎えた千秋楽、熱海富士が欧勝海を寄り切りで下して１２勝目。先に３敗を守り、大関安青錦の結果を待った。安青錦も琴桜を寄り切りで破り、優勝決定戦に持ち込んだ。

決定戦では熱海富士が圧力をかけて土俵際まで追い込んだが、安青錦が執念の首投げ。１９５キロの熱海富士が土俵上で仰向けとなり、悔しそうに表情をゆがめた。

前日の時点で３敗は安青錦と熱海富士。２人がそろって敗れると、４敗の大の里、霧島、阿炎、欧勝海の４人も含めて最大５人の優勝決定戦の可能性もあった。

重圧のかかる一日だったが、安青錦が決定戦も含めて連勝。大関の底力、意地が熱海富士を上回った。

その後、敢闘賞のインタビューに応じた熱海富士は「前回の決定戦に比べて気持ちも落ち着いて、リラックスして取れていたとは思うんですけど。やっぱりそうですね、油断なんですかね」と振り返り、「まだ時期じゃないのかなって。相撲の神様が言ってるのかもしれないですね」と、受け止めた。