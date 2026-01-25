Snow Man目黒蓮、“憧れの人”登場「19くらいからずっと好きで」 浜辺美波と“モテ期”トークも
映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）でW主演を務める浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）が、26日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（後9：00〜後9：54）に出演。それぞれのプライベートにまつわるトークを繰り広げる。
【写真】素敵…！鈴木浩介の頭の紙ふぶきをとってあげる目黒蓮
まずは、学生時代について。目黒は「中学校入ってからいきなりモテ期が来まして…」と振り返る。その裏で「それで番長に呼び出されちゃって」とピンチが到来。しかし、そこから思わぬ展開があったと明かす。
「私は明確なもの（モテ期）は全くない」と浜辺。高校時代は「恋愛禁止」で、見つかると即退学という校則があったという。
目黒が書き記している「目標ノート」についての話題では、目黒が「僕なんかがデビューしたいと思っているのが恥ずかしいなって思っちゃってた」「そんな自分を変えたくて」と振り返る場面も。下積み時代を互いに切磋琢磨しながら過ごした、現在timeleszで活躍する原嘉孝との思い出も明かされる。
さらに、浜辺がいま気になる「○○の頭」をスタジオで実食。また「年越し」や「愛犬」に関するトークまで、浜辺や目黒の知られざるプライベートが続々と明らかになる。
今回は、2人が会いたい人物がスタジオに登場。浜辺が会いたい人物は、実演販売士のレジェンド松下。名倉潤も「ほんまにええヤツやから」と太鼓判を押すレジェンド松下は、スタジオに登場すると注目の便利アイテムについて次々と実演。「80億売れてる」という包丁をはじめ、思わずくぎづけになる商品が目白押し。果たして「買います！」の声は飛び出すのか。
番組の最後には、目黒が「19（歳）くらいからずっと好きで」と語る憧れの人もスタジオに登場し、目黒は大興奮する。
【写真】素敵…！鈴木浩介の頭の紙ふぶきをとってあげる目黒蓮
まずは、学生時代について。目黒は「中学校入ってからいきなりモテ期が来まして…」と振り返る。その裏で「それで番長に呼び出されちゃって」とピンチが到来。しかし、そこから思わぬ展開があったと明かす。
目黒が書き記している「目標ノート」についての話題では、目黒が「僕なんかがデビューしたいと思っているのが恥ずかしいなって思っちゃってた」「そんな自分を変えたくて」と振り返る場面も。下積み時代を互いに切磋琢磨しながら過ごした、現在timeleszで活躍する原嘉孝との思い出も明かされる。
さらに、浜辺がいま気になる「○○の頭」をスタジオで実食。また「年越し」や「愛犬」に関するトークまで、浜辺や目黒の知られざるプライベートが続々と明らかになる。
今回は、2人が会いたい人物がスタジオに登場。浜辺が会いたい人物は、実演販売士のレジェンド松下。名倉潤も「ほんまにええヤツやから」と太鼓判を押すレジェンド松下は、スタジオに登場すると注目の便利アイテムについて次々と実演。「80億売れてる」という包丁をはじめ、思わずくぎづけになる商品が目白押し。果たして「買います！」の声は飛び出すのか。
番組の最後には、目黒が「19（歳）くらいからずっと好きで」と語る憧れの人もスタジオに登場し、目黒は大興奮する。