人気日本人女子レスラーと“最恐女王”タッグの仲良しっぷりがエスカレート。同僚レポーターも「スマホぶん投げた」と思わず嫉妬するほどの過激ショットが話題となっている。

【画像】人気リポーターも嫉妬…日本人女子“ラブラブ自撮りショット”

WWE女子スーパースターのイヨ・スカイが24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「私たちの自撮りの仕方」というキャプションとともに、相棒リア・リプリーとの2ショットを公開した。

投稿には、怪力リアがイヨを肩で横向きに担ぎ、笑顔のイヨがスマートフォンを向ける構図の自撮り写真と、それを描いたファンアート、さらに2人で肩を組んで密着する2ショットも添付され、親密っぷりをアピール。2026年に入り、抗争中だった日本人女子タッグのカブキ・ウォーリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン組）からWWE女子タッグ王座も勝ち取るなど、2人の勢いは増すばかりだ。

この投稿にリアクションしたのが、WWEでレポーターを務める人気者キャシー・ケリーだ。長年、特にリアとの親交が深い彼女は「自分のスマホを壁に投げつけたせいで、自撮りが撮れなくなった」と引用ポスト。2人の仲に嫉妬を隠さずリアクションしている。

イヨとリアの“RhIYO（リヨ）”組はファン人気も凄まじく、投稿には瞬く間に1万件の“いいね”が押される大バズり。「最高の2人」「最も愛らしいデュオ」「この写真はやりすぎだよ…」「本物の友情だ」といったコメントが送られていた。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved