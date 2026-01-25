「夢グループ」所属の歌手・保科有里さんが、自身のXを更新。故郷・金沢の積雪状況を報告しました。

【写真を見る】【 保科有里 】 「我が故郷金沢は、しばらくぶりの大雪です」「皆さんお怪我、事故等ありませんように！！」





保科さんは「我が故郷金沢は、しばらくぶりの大雪です。母と一緒に住んでもらってる妹家族の家もなかなかの雪です」とつづり、屋根や電柱電線に大量の積もった雪の様子を投稿しました。



続けて「皆さんお怪我、事故等ありませんように！！」と雪国で生活される方へ注意を呼び掛けました。









この投稿には「大丈夫かな」「雪降ろしだったら気をつけて下さいね」「雪やば」「わぁ雪すご…私ならもう転んでそう」などの心配の声が寄せられていました。



≪ 保科有里さんプロフィール 公式サイトより引用 ≫

■生年月日：11月24日

■出身地：石川県

■趣味／特技：映画鑑賞・ゴルフ

■好きな映画：「ロミオとジュリエット」(ジュリエット役のかわいさに感動)

「ゴースト〜ニューヨークの幻〜」(永遠の愛に涙が止まりませんでした)

■好きな食べ物：くるみパン、アイスクリーム、ナッツ類

■好きな花：かすみ草

【略歴】

１９９３年 『神無月に抱かれて』でソニーレコードよりデビュー。

２００８年 『さくらの花よ泣きなさい』をリリース。この作品で第一回作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞する。

２００９年 『星になった名曲たち〜三木たかし作品集』をリリース。

２０１５年 「夢コンサート」全国ツアーに参加

現在は「夢のスター歌謡祭」全国ツアーに参加

【担当：芸能情報ステーション】

