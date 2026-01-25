飼い主さんたちが食事中、少し離れた場所でゴールデンレトリバーさんが…。思った以上に『切ない姿』と『まさかの理由』が話題になっているのです。

思わずクスッと笑えるその光景は記事執筆時点で55万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：家族が食事中、すでにご飯を食べた大型犬が…思った以上に『切ない表情』】

家族が食事中、離れた場所で大型犬が…

Xアカウント『@ALF_Golden』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「アルフ」くんのお姿。

ご家族がご飯を食べている時、すぐ横にあるソファに寝転んでいたというアルフくん。その表情、態度が話題になっているのです。

まさかの表情「もう何日もまともに食べさせてもらえてない…」

『はぁ…僕は独りで食べられない…。ツライ。もう何日もまともに食べさせてもらえてない』

なんて言っているかのように、何とも切なく哀愁が漂う表情で飼い主さんを見つめていたというアルフくん。

一見すると、あまりの空腹に動けなくなっているかのようにも見えてくるほどの切ない表情…。しかし、実際のところは…1番最初にご飯を出してもらい、ガツガツとすごい勢いで食べきって暇になってしまっただけなのだとか。

すでにご飯を食べ終わっているとは思えない、アルフくんのまさかのお姿は多くの人々をクスッと笑わせると同時に共感を呼ぶこととなったのでした。

この投稿には「そんな昔のことは覚えてない」「過去のことだもんね…」「生まれてから一度も何も食べたことないもんねえ…」「わかる、この顔に「おやつとかあげようかな」って騙されそうになるけど、さっきガツガツ食ってたやんけ！って我に返るよね笑」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊で表情豊かな男の子の日常

2021年3月10日生まれのアルフくんは、甘えん坊で心優しい男の子。言葉がなくとも、考えていることや気持ちが痛いほどにヒシヒシと伝わってくるほど、表情豊かなところも魅力のひとつ。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすアルフくんのお姿は日々多くの人々にゴールデンレトリバーの魅力やたくさんの癒しを届けてくれています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ALF_Golden」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。