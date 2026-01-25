完全に犬であることを忘れてしまっている犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で46万9000回再生を突破し、「人間味強いw」「AIかと思ったww」「犬なの忘れてて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『じゃあね』と外出した犬の飼い主→こっそり窓から覗いてみたら…『衝撃的な光景』】

窓から様子を覗いてみたら…

TikTokアカウント「user6172161844979」の投稿主さんは、トイプードルの『ぷぷ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。投稿主さんは、ドッグカフェで働きながらたくさんのトイプードルをお世話しているのだとか。お店から外出する際、トイプードルたちは「行かないで！」の大合唱！！ゲート前に集合して、悲痛な声で鳴き続けるといいます。

そんな中、ぷぷちゃんが投稿主さんの視線に気が付きました。投稿主さんは、「行ってきます」と外出したものの、窓を通してわんこたちの様子を観察していたそうです。窓越しに投稿主さんと目が合ったぷぷちゃんは、「そこにおったんか！」と言わんばかりに近づいてきました。

衝撃的な光景に目を疑う！！

しかし、その「近づき方」は常識では考えられないものでした。ぷぷちゃんは、投稿主さんと目が合うと、2本足で立ち上がったのです。なぜか異様に姿勢がよく、「肩の概念なくなった…？」と不安になるほど。

さらに、ぷぷちゃんは2本足のままゆっくりと歩き出しました。投稿主さんの方をまっすぐ見つめ、まるで問いかけるように近づいてくるぷぷちゃん。人間味あふれすぎるぷぷちゃんの姿に、投稿主さんも笑ってしまったといいます。

癖が強いぷぷちゃんの動きに、AIだと勘違いする人まで登場。もしかすると、自分が犬であることを忘れてしまったのかもしれませんね！！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「なんで立ち上がるんだよw」「これ深夜に見たらあかん」「イッヌって二足歩行だった？」などさまざまなコメントが寄せられました。

2本足が得意なぷぷちゃん

ぷぷちゃんは、普段から2本足で何かをすることが多いといいます。例えば、投稿主さんの仕事が終わるのを待っているとき。無駄がないか確認しようと、なるべく目線を上げているのかも…！？

また、2本足で遊ぶのも好きだといいます。投稿主さんが手を出してあやすと、前足をクロスさせて不思議なポーズになることも。個性的なぷぷちゃんに、思わず目が釘付けになる一幕なのでした。

TikTokアカウント「user6172161844979」には、ぷぷちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「user6172161844979」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。