JAL（日本航空）が2026年1月17日より、新路線の「成田〜デリー線」を開設しました。これにより、既存の羽田〜デリー線、成田〜ベンガルール線と合わせて日本とインドを結ぶ路線は3路線体制に拡充されます。この路線は、どういった需要を狙ったものなのでしょうか。

成田〜デリー線は、毎日運航が予定されており、使用機材はボーイング787-8となります。

この路線の狙いはおもに”乗り継ぎ需要”で、JALが成田から就航している北米7地点へのスムーズな乗り継ぎを可能にするスケジュールとなっており、成田空港のハブ機能を強化する狙いです。また、今回の開設に合わせ、同国最大手のインディゴと日本〜インド間の3路線全てでコードシェア（共同運航）を開始することにも基本合意しています。

また、この便はデリー着が午前3時、デリー発が午前4時35分というスケジュールであることから、JALでは日本人旅行者向けのモデルプランとして”宿泊なし、25時間滞在”の「0泊タージ・マハル旅」をアピールしています。これは同空港到着後、チャーター車でタージ・マハルや世界遺産の「アグラ城」、ムガル帝国の都の遺跡「ファテープル・シークリー」などを巡り宿泊せずに翌日のJAL便で日本に帰るというもの。公式ホームページでは、同路線においては往復6万2000円からの運賃が設定されています。