「日韓の差を思い知らされた」連覇が示した非情な現実　“21歳以下”の日本に韓国メディアが白旗「若き才能を証明した」【U23アジア杯】

チーム力の差を見せつけ、3度目の大会制覇を成し遂げた。

サウジアラビアで行われていた「AFC U23アジアカップ」では、U-23日本代表が通算3回目となる優勝を飾った。決勝でのU-23中国戦は4-0と相手に付け入る隙を与えない内容で圧倒。これで大岩ジャパンは前回2024年大会に続いての連覇達成となった。

2028年ロサンゼルス五輪への出場やメダル獲得を目指すべく、21歳以下のメンバーを揃え今大会に臨んだ日本。決勝の中国戦でも得点を決め大会MVPにも選ばれた佐藤龍之介をはじめとする、若き代表選手が躍動しアジアの頂点に登りつめた。

大会初戦から決勝まで続いた日本の傑出したパフォーマンスは、まさに海外メディアを唸らせるものとなった。韓国の『スポーツ朝鮮』が決勝戦終了後、日本の今大会での戦いぶりを振り返っている。

決勝での中国戦については、日本が前半早々から得点を挙げた試合展開などから、「終始優位に立ち、中国を寄せ付けなかった」との評価を下しており、さらに、準決勝での韓国戦も回想。スコアこそ0-1での敗戦だったものの、ほとんどの時間帯で日本のペースだったとの見解を示しつつ、「韓国は日本との間にある差を思い知らされることになった」などと印象を綴っている。