東京・上野動物園の双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」。中国への返還が決まり、国内でパンダが観覧できるのはきょうが最後となりました。

スマートフォンのカメラを夢中でかまえる人たち。その先にいたのは上野動物園の双子パンダ「シャオシャオ」です。

記者

「こっちに来ました！こっちに来た来た」

元気よく歩き回ります。

こちらは「レイレイ」。上手に皮をむいて夢中で食べる姿も。

2頭の中国への返還が決まり、国内でパンダを見ることができるのはきょうが最後となりました。

「こっちがシャオレイで、こっちがシャンシャンです」

「これからどうしたらいいのか、途方にくれています」

「すごく楽しいシーンを、たくさんみせてもらったことが一番思い出です」

2021年に誕生した「シャオシャオ」と「レイレイ」。上野動物園で生まれた初めての双子パンダです。その愛くるしい姿から長年人々を魅了し、見納めとなったきょう、観覧の抽選倍率はおよそ25倍に。

また、園内にはスタッフからの感謝のメッセージも。

上野動物園 金子美香子副園長

「レイレイはたくさん食べるのが大好き。シャオシャオは甘えん坊。いろいろなことを私たちに学ばせてくれた大切な２頭だった」

10年近くパンダのファンだという家族は…

10年近くパンダの ファン

「（息子に）『お別れ言った？』と聞いたら泣いちゃって、（ぬいぐるみは）息子が１歳くらいの時から持っていて、寝るときも一緒ですね。起きてくるときもパンダ連れてくる」

「（ぬいぐるみは）宝物。いっぱいパンダに会っていたから寂しい気持ち。バイバイと声をかけました。また会いに行きたい」

2頭はあさって出国する予定です。