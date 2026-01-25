今回のイベント名にある「アプレスキー（Après-ski）」は、スキーやスノーボード滑走後の時間を豊かに過ごすというライフスタイル。ヨーロッパのアルプス地方で発祥した文化です。

新イベント「つきのdeアプレスキー」では、「星野リゾート トマム」でアプレスキー文化を体験することができちゃうんです！

「星野リゾート トマムスキー場」は、リフト5基とゴンドラ1基、29のコースを有する大規模スキー場。極上のパウダースノーが降り積もり、初心者から上級者まで楽しめます。

思いっきりスキーを楽しんだあとに特別なアフタースキー時間を過ごせるなんてうれしいですね！



ライトアップされた空間でお酒と音楽を楽しむ

ホタルストリート

ゲレンデの中腹に位置する「ホタルストリート」は、食事や買い物が楽しめる9店舗が並ぶスキーインスキーアウトヴィレッジ。その一角にある、Café＆Hamburger「つきの」でビールやウイスキーなどを購入して、ライトアップされた空間でお酒と音楽を楽しむことができます。

ポップスやR&Bなど多彩なジャンルの音楽が流れる会場で、香り高いラム酒やジン、ウォッカを味わえます。スキーやスノーボードの滑走後も、スノーリゾートの余韻に浸りながら特別なひとときを過ごせますよ。



おすすめフードは食べごたえあるハンバーガー

「ライダーズバーガー」

Café＆Hamburger「つきの」では、”ハンバーガー本来の味・姿”を追求した「ライダーズバーガー」1900円を販売。

赤身と脂の絶妙なバランスで香ばしく焼き上げたビーフパティ、歯切れのよいミルキーなバンズと野菜が織りなす、毎日でも食べたくなる軽やかな味わいです。厚みがありながら食べやすい形状で、ひと口ごとに素材の魅力を楽しめます。

空腹をしっかり満たしてくれる、手軽かつ食べごたえのあるハンバーガー。この機会に味わってみては？



ホットワインとオリジナルスイーツでスキーの余韻に浸る

「つきのdeアプレスキー」の会場では、かつてトマムで実際に使用していたリフトをリメイクした「ペアリフトチェア」が登場♪ リフトの面影をそのまま残したデザインで、スキーヤーの心をくすぐります。

「雪降るホットワイン」

イベント限定メニューも2種類登場！「雪降るホットワイン」800円は、スターアニス（果実を乾燥させた中国由来のスパイス）に粉糖をかけて雪をイメージし、シナモンを利かせた1杯です。

「雪降るスノーボール」

ホワイトチョコをコーティングした「雪降るスノーボール」1100円は、まん丸の見た目がかわいい！ 1日15個限定で、リフト型のカゴにのせて提供されます。ピックはスキーのストックをイメージしていて、細部までスキーの世界観を楽しめます。

「つきのdeアプレスキー」はビジターも楽しめるイベント。ラストオーダーは21時30分で、アフタースキーをたっぷり楽しめます。ぜひ参加してみてくださいね。

■星野リゾート トマム「つきのdeアプレスキー」

期間：開催中〜2026年4月4日（土）

住所：北海道勇払郡占冠村字中トマム

TEL：0167-58-11118

時間：16〜22時（21時30分LO）

料金：イベント会場入場無料

アクセス：新千歳空港から車で約1時間40分、JRで約1時間30分

対象：宿泊者・ビジター

●天候により開催時間が変更になる場合があります。

●仕入れ状況や時期により食材の産地やメニューが変更になる可能性があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。