寒さが本格化する季節に登場するゴンチャの新作は、とろ〜り濃厚なハニーと香ばしいナッツ、まろやかなウーロンが重なり合う、冬の期間限定デザートティー「ハニーナッツウーロン」です。

自然の恵みが詰まった百花蜜のソースにアーモンドペーストを合わせたハニーナッツソースが、ひと口ごとにやさしい甘みとコクを広げます。さらに、カリッと香ばしいキャンディングアーモンドが食感のアクセントに。

香ばしくまろやかな烏龍ティーが、ハニーとナッツのリッチなおいしさを引き立てます。

「ハニーゼリー」90円

注目ポイントは、百花蜜のおいしさをそのままぎゅっと凝縮した「ハニーゼリー」。

ぷるんとした食感で、ひと口ごとに濃厚な甘みがじゅわっと広がります。

ほかのドリンクにカスタマイズさせて注文できるので、「マサラチャイミルクティー＋ミルクフォームトッピング」や「アールグレイティー」にトッピングして格上げさせるのもおすすめ！

「ハニーナッツウーロン ミルクティー」ICED/M 670円、「ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー」ICED/M 720円

ラインナップは、ハニーゼリーの濃厚な甘みとぷるんとした食感を楽しめるアイスと、香り立つ烏龍ティーとともに心まで温まるホットの2種類。どちらも定番のミルクティーと、アーモンドミルクティーを選べるんです。

今回はどちらもホットで、ミルクティーとアーモンドミルクティーを飲み比べてみました！



香り立つ ハニーナッツウーロン ミルクティー

ミルクフォームで蓋された熱々のミルクティーから、ハニーナッツソースと烏龍ティーの香りがしっかり感じられる！ミルクがすっきりめだからこそ、純粋にハニーの香りを堪能することができました。

カリッとしたキャンディングアーモンドがアクセントになっています。

「香り立つ ハニーナッツウーロン ミルクティー」HOT/S 640円、「香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー」HOT/S 690円

香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー

アーモンドミルクらしい香ばしさのあるコクが、ハニーナッツソースと相性good！濃厚リッチなデザートドリンクになっています。

後味は思ったよりすっきりしているので、軽い飲み心地になっているのも印象的でした。



寒さが続く季節、冬のご褒美ドリンクとして、ぜひ「ハニーナッツウーロン」を飲んでみてくださいね。

■「ハニーナッツウーロン」

販売期間：2026年1月22日（木）〜

販売店：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗あり

カスタマイズ：アイスの追加トッピングは1つまで、ホットの追加トッピングは2つまで可能



▶▶「ゴンチャ」の記事一覧はこちらから！



Text：のじょ

Photo：Gong cha提供、一部撮影



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

