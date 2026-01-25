【ゴンチャ新作・実食レポ】甘えていいよ？「ハニーナッツウーロン」あま〜いデザートティーが登場
甘くて香ばしい「ハニーナッツウーロン」が登場
寒さが本格化する季節に登場するゴンチャの新作は、とろ〜り濃厚なハニーと香ばしいナッツ、まろやかなウーロンが重なり合う、冬の期間限定デザートティー「ハニーナッツウーロン」です。
自然の恵みが詰まった百花蜜のソースにアーモンドペーストを合わせたハニーナッツソースが、ひと口ごとにやさしい甘みとコクを広げます。さらに、カリッと香ばしいキャンディングアーモンドが食感のアクセントに。
香ばしくまろやかな烏龍ティーが、ハニーとナッツのリッチなおいしさを引き立てます。
注目ポイントは、百花蜜のおいしさをそのままぎゅっと凝縮した「ハニーゼリー」。
ぷるんとした食感で、ひと口ごとに濃厚な甘みがじゅわっと広がります。
ほかのドリンクにカスタマイズさせて注文できるので、「マサラチャイミルクティー＋ミルクフォームトッピング」や「アールグレイティー」にトッピングして格上げさせるのもおすすめ！
ミルクティーorアーモンドミルクティー？気になるお味を編集部が実食
ラインナップは、ハニーゼリーの濃厚な甘みとぷるんとした食感を楽しめるアイスと、香り立つ烏龍ティーとともに心まで温まるホットの2種類。どちらも定番のミルクティーと、アーモンドミルクティーを選べるんです。
今回はどちらもホットで、ミルクティーとアーモンドミルクティーを飲み比べてみました！
香り立つ ハニーナッツウーロン ミルクティー
ミルクフォームで蓋された熱々のミルクティーから、ハニーナッツソースと烏龍ティーの香りがしっかり感じられる！ミルクがすっきりめだからこそ、純粋にハニーの香りを堪能することができました。
カリッとしたキャンディングアーモンドがアクセントになっています。
香り立つ ハニーナッツウーロン アーモンドミルクティー
アーモンドミルクらしい香ばしさのあるコクが、ハニーナッツソースと相性good！濃厚リッチなデザートドリンクになっています。
後味は思ったよりすっきりしているので、軽い飲み心地になっているのも印象的でした。
寒さが続く季節、冬のご褒美ドリンクとして、ぜひ「ハニーナッツウーロン」を飲んでみてくださいね。
■「ハニーナッツウーロン」
販売期間：2026年1月22日（木）〜
販売店：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗あり
カスタマイズ：アイスの追加トッピングは1つまで、ホットの追加トッピングは2つまで可能
Text：のじょ
Photo：Gong cha提供、一部撮影
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。