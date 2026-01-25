元祖“韓流四天王”の夫ウォンビンは15年新作なしも…女優イ・ナヨン、3年ぶりにドラマ復帰へ

女優イ・ナヨンが、新しいドラマへの出演のニュースとともに、洗練された美しさを披露し、ファンの期待を高めている。

去る1月24日、所属事務所EDEN9は公式SNSを通じて、イ・ナヨンの写真を公開した。

【写真】イ・ナヨン夫妻の2SHOTが10年ぶりに公開

公開された写真のなかのイ・ナヨンは、撮影現場に見える空間で、椅子に座って正面を見つめている。

特に目を引くのは、彼女の衣装と圧倒的なスタイルの良さだ。洗練されたネイビーのジャンプスーツを着用し、黒色のベルトでウエストラインを強調し、すっきりとしていながらも、理知的な雰囲気を演出した。

ここに太いチェーンの形をしたゴールドネックレスを合わせて、優雅なポイントを加え、強烈な赤色のハイヒールで単調になりうる衣装を引き締めた。

（写真＝EDEN9 Instagram）イ・ナヨン

172cmの長身で知られるイ・ナヨンは、椅子に座っているにも関わらず、すらりと伸びた脚のラインと非現実的なプロポーションを見せ、モデルに劣らぬオーラを放った。

なお、イ・ナヨンは、2015年に“韓流四天王”の1人として知られる俳優ウォンビンと結婚し、1人の子供がいる。

ウォンビンは15年間作品に出演していない一方、彼女は来る2月2日に韓国で初放送されるENAの新しいドラマ『Honor：彼女たちの法廷』（原題）を通じて、約3年ぶりにテレビドラマに復帰する予定だ。

◇イ・ナヨン プロフィール

1979年2月22日生まれ。1998年にデビュー。代表作にドラマ『勝手にしやがれ』『ロマンスは別冊付録』『パク・ハギョンの旅行記』、映画『小さな恋のステップ』『ビューティフルデイズ』など。2011年に同じ所属事務所の俳優ウォンビンと出会い、2013年に2人の熱愛説が伝えられた。その後、2人は2015年5月に結婚。イ・ナヨンは結婚から7カ月後に男児を出産した。