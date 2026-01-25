清朝皇帝の祖先の陵墓「永陵」を訪ねて 遼寧省撫順市
【新華社撫順1月25日】中国遼寧省撫順市新賓満族自治県永陵鎮の北西、啓運山の南麓に、清王朝の皇帝の祖先が眠る「永陵」がある。造営が始まったのは王朝の礎を築いた太祖ヌルハチが中国東北部で女真族の統一を進めていた明の万暦26（1598）年で、後にヌルハチが「後金」を建国すると、天聡8（1634）年に興京陵と呼ばれるようになった。
永陵と改称されたのは清の順治16（1659）年で、清王朝の国土が永く盤石であることを願う意味が込められている。太祖ヌルハチの六世の祖（6代前）メンテム（猛特穆）、曽祖父フマン（福満）、祖父ギオチャンガ（覚昌安）、父タクシ（塔克世）の4人が埋葬され、それぞれの功績をたたえる神功聖徳碑楼が立つ。陵内にはヌルハチの伯父リドゥン（礼敦）と叔父タチャ・フィヤング（塔察篇古）の墓もある。清王朝成立後は1682年から1829年の間に康熙帝、乾隆帝、嘉慶帝、道光帝らが前後合わせて9回、永陵で祖先を祭った。
1988年に全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定され、2004年にはヌルハチの陵墓「福陵」、第2代皇帝ホンタイジの陵墓「昭陵」と共に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界遺産「明・清王朝の皇帝墓群」に追加登録された。（記者/藍建中）