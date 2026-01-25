若い層へ開かれた「ありきたりなクルマ」の祭典

グレートブリテン島中東部のリンカンシャー州で、毎年開かれているのが「フェスティバル・オブ・ジ・アンエクセプショナル」、ありきたりなクルマの祭典だ。参加車両の縛りが極めて緩く、若い世代へも広く門戸が開かれていることが特徴といえる。

【画像】「ありきたりなクルマの祭典」の様子 優勝車のフェイバリットと、ビザのラリーカーも 全69枚

ただ自由に集まるだけではなく、数100台の候補車から最も注目すべき1台を選出する、「コンクール・ド・ロルディネール」賞も設けられている。今回は、22歳のサイモン・パツコフスキー氏が持ち込んだ、1992年式スコダ・フェイバリットが優勝した。



トヨタの天才タマゴ、初代エスティマも参加した「フェスティバル・オブ・ジ・アンエクセプショナル」

製造から25年が経過した、一般的な量産車ならノミネート可能。賞へ選ばれるには、最高の状態である必要はあるが、現在に至る歴史や所有にまつわる物語も重視される。

英国の自動車文化の奥深さを物語る

このフェスティバルでは、忘れていたような懐かしいクルマが毎年発掘される。それらが、歴史あるグリムズソープ城の敷地へ並ぶ景色は壮観だ。

「普通のクルマ」が朽ち果てることなく、21世紀も四分の一が過ぎた今へ生き残っていることへ、驚かされる。英国の自動車文化の奥深さも物語る。



1976年式ダットサン（日産）・チェリー 100A

ジェイソン・クローリー氏の1976年式ダットサン（日産）・チェリー 100Aは、その好例。ジェイソン・クローリー氏の1999年式シトロエン・ベルランゴ・パネルバンも、現役を退きつつ、信じられないほど美しい姿が維持されている。

主役は1990年代の欧州製ハッチバックで、優勝したフェイバリットもその1台。2位にはカラム・ベイリー氏の1999年式フォード・モンデオ LX、3位にはアンディ・スミス氏の1979年式シトロエン・ビザ・クラブが選ばれた。

日本でも珍しいキャラバン、コスモも

普通のファミリーカーでも、25年が過ぎればクラシックカー。味わいが増してくる。フィアット・テンプラ 1.6ie SWなどは、典型だろう。1995年式ラーダ・リヴァ 1.5L ワゴンも、錆びずに耐え抜いて来たらしい。

1970年代のシトロエンLNAに、ヴァンデンプラ1750 HLなどは、誕生から半世紀が経っている。参加者の多くが、生まれる前のクルマなはず。



1994年式インフィニティQ45に続いて入場する、初代日産マーチ（マイクラ）

かつての英国では珍しかった、古い日本車も数多く集まった。1985年式ダットサン（日産）・キャラバンや、1994年式インフィニティQ45、1983年式マツダ929（コスモ）などは、ご当地の日本でも珍しい存在ではないだろうか。

英国自動車博物館も、近年の日本車人気を反映し2台を出展した。1978年式ホンダ・プレリュードと、1998年式トヨタ・アベンシスだ。

幅広い年代・嗜好のクルマ好きが一同に

ブリティッシュ・レイランド時代の試作車3台も、博物館から運び込まれた。量産には至らなかったが、われわれへ身近なクルマが目指されていたはず。

その1台は、レンジローバーを生んだ技術者、スペン・キング氏による環境性能を追求したECV3。ホンダのOEM、アクレイムの登場でお蔵入りになったトライアンフSD2と、アレック・イシゴニス氏によるミニ9Xも、館外では滅多にお目にかかれない。



1983年式マツダ929（コスモ）

果たして、古城を望む庭園には、約2000台の参加車両が参集。4000名以上の来場者を迎えたという。幅広い年代・嗜好のクルマ好きを呼び込んだことは、間違いないだろう。

2026年の夏にも、これまで通り開催予定。普通ではない、レアなクラシックカーも出展される。夏休み旅行の目的地へ、リンカンシャー州を加えてみてはいかがだろう。

撮影：マシュー・ピッツ（Matthew Pitts）

平凡なクルマの祭典（2）では、「コンクール・ド・ロルディネール」賞の優勝車と、筆者が注目した参加車をご紹介したい。