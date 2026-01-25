ベッキーが野性爆弾・くっきー!を誘惑する姿がYouTubeで220万再生を突破。「色っぽい」「可愛い」と話題になっている。

【映像】14歳のくっきー!くんを誘惑するベッキーの様子

ABEMAにて放送中の『MAD5（マッドファイブ）』は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトとして全5回にわたり放送されている。

#2の舞台は不気味な廃工場。「悪魔に乗っ取られた」というくっきー!、ザコシ、池田、川北の4人を、ケムリとゲストのベッキーは彼らを人間に戻すために、無茶振りに応えながらゲームに参加し、そしてその廃工場からの脱出を目指していく。最初に助けに行ったのは、悪魔に体を乗っ取られた“デビルくっきー!”。彼を助け出すには対決に勝つ必要があり、“デビルくっきー!”を「興奮させられたら勝利」という不穏なゲームが始まる。

くっきー!は「小指舐めさせて」「キスしたい」と大暴走し、ベッキーに無理難題を突きつける展開に。このシーンのYouTubeの切り抜き動画の再生数は220万再生を突破するなど、SNS上で大きな話題を集めている。くっきー!を誘惑するバラエティークイーン・ベッキーの姿には「色っぽい」「可愛い」などのコメントが寄せられている。