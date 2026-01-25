＜大相撲初場所＞◇千秋楽◇25日◇東京・両国国技館

【映像】安青錦がV2を決めた国技館の様子

大関・安青錦（安治川）が優勝決定戦で前頭四枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）を首投げで退け、2場所連続Vを飾った。2006年夏場所の白鵬以来の新大関Vという偉大な記録を成し遂げた。

同じく3敗で優勝争いを繰り広げていた、前頭四枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）が、4敗の前頭十六枚目・欧勝海（鳴戸）に本割で勝利。安青錦は結び前の一番で大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）に絶対に負けられない戦いとなったが、プレッシャーに打ち勝ち、見事勝利を収めた。

迎えた優勝決定戦で、安青錦は熱海富士を下し、見事V2を決めた。大関昇進を決めた場所と新大関場所の連覇を成し遂げた力士は、1937年1月場所の双葉山しかいない。89年ぶり、史上2人目の快挙となった。安青錦は2025年の九州場所でも優勝決定戦で横綱・豊昇龍（立浪）を下している。勝負強さを印象付けた。

今場所、安青錦は四日目に小結・王鵬（大嶽）、八日目に関脇・霧島（音羽山）に敗れたものの、十四日目の時点で11勝2敗と単独首位を走っていた。ところがその十四日目に横綱・大の里（二所ノ関）に敗れ、熱海富士と並んだ。千秋楽は3敗の安青錦、熱海富士を含め、4敗の大の里、霧島、前頭十六枚目・欧勝海（鳴戸）、前頭十二枚目・阿炎（錣山）といった6名の力士に優勝の可能性が残されていた。

そんな大混戦を制したのが安青錦。綱獲りとなる来場所も賜杯を抱けば、1938年春場所の双葉山以来、最速の大関2場所通過で横綱昇進となる。

所要14場所という異例のスピードで、大関昇進を果たした21歳。ウクライナ出身の"青き目の侍"は、このまま日本の国技である大相撲の頂点へと向かう。



■安青錦 新大（あおにしき あらた）

本名：ヤブグシシン・ダニーロ

生年月日：平成16年3月23日（21歳）

出身地：ウクライナ・ヴィンニツャ

身長：182.0cm

体重：140.0kg

（ABEMA／大相撲チャンネル）