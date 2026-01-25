冬に行きたいと思う「愛媛県の道の駅」ランキング！ 2位「今治湯ノ浦温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
冷たい空気を切り裂いて走る冬のドライブは、いつもより遠くの景色までくっきりと見渡せ、私たちの五感を心地よく刺激してくれます。今回は寒さを忘れてハンドルを切りたくなるような魅力的なスポットをピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたいと思う「愛媛県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
「
【10位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年1月19〜20日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
回答者からは「今治周辺はアクセスも良く、食事や特産品も充実しているため、観光と休憩の両方を満たしてくれるので」（50代女性／愛知県）、「温泉に行ったついでに寄れるから」（20代女性／千葉県）、「湯ノ浦温泉の入り口にあり、寒い季節に体を温めるのにぴったりで、温泉源泉スタンドや今治タオル、海の幸などの地元特産品も揃い、お土産探しにも良いからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「主人が出張で行きましたが、景色が綺麗でのどかな駅だったと言ってました」（20代女性／東京都）、「冬の荒々しい瀬戸内海の景色と雪をのせた山並みを同時に楽しめて、地元の海産物や温かい料理で体がぽかぽかになるから」（40代男性／静岡県）、「ミュージアム併設の道の駅で、日本一細長い佐田岬半島からの海も良い眺めでした」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたいと思う「愛媛県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年1月19〜20日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女250人
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
2位：今治湯ノ浦温泉（今治市）／37票2位は、今治市の「今治湯ノ浦温泉」です。湯ノ浦温泉の入口に位置し、周辺には日帰り入浴ができる施設も充実。道の駅内では、瀬戸内海の新鮮な魚介類を楽しめるレストランや、特産品が並ぶ物産コーナーが人気です。
回答者からは「今治周辺はアクセスも良く、食事や特産品も充実しているため、観光と休憩の両方を満たしてくれるので」（50代女性／愛知県）、「温泉に行ったついでに寄れるから」（20代女性／千葉県）、「湯ノ浦温泉の入り口にあり、寒い季節に体を温めるのにぴったりで、温泉源泉スタンドや今治タオル、海の幸などの地元特産品も揃い、お土産探しにも良いからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：佐田岬半島ミュージアム（西宇和郡伊方町）／61票1位に輝いたのは、「佐田岬半島ミュージアム」でした。冬の澄んだ空気の中で眺める海の景色は格別で、展望台からは瀬戸内海や宇和海の絶景を一望できます。特産品をいかしたグルメも充実しており、目的地として訪れたい道の駅として票を集めました。
回答者からは「主人が出張で行きましたが、景色が綺麗でのどかな駅だったと言ってました」（20代女性／東京都）、「冬の荒々しい瀬戸内海の景色と雪をのせた山並みを同時に楽しめて、地元の海産物や温かい料理で体がぽかぽかになるから」（40代男性／静岡県）、「ミュージアム併設の道の駅で、日本一細長い佐田岬半島からの海も良い眺めでした」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)