

特別鼎談を行なった（左から）里崎智也、ナイツ塙宣之、五十嵐亮太





昨年まで「週プレNEWS」にて配信された、日本を代表するレジェンドプレイヤーの2人が野球からの学びをライフハックに翻訳し、「生き抜く知恵」を惜しげもなく大公開してきた連載「里崎智也×五十嵐亮太のライフハックベースボール！」。こちらをまとめた単行本『野球的幸福論』が2026年1月26日(日)に刊行されることを記念して、こちらのふたりと大の野球好きとしても知られるナイツ・塙宣之氏との特別鼎談が実現！ 「芸人をプロ野球選手に、プロ野球選手を芸人に例えるなら？」という話題で大盛り上がりに！

【写真】特別鼎談を行なった（左から）里崎智也、ナイツ塙宣之、五十嵐亮太

【お笑い界の"ビッグ３"をプロ野球選手に例えたら？】

――ナイツの塙宣之さんをゲストに迎えた、「里崎智也×五十嵐亮太のライフハックベースボール！」。今回は連載のテーマから少し外れた話題について、ざっくばらんに話していただきたいと思います。

里崎 塙さんは、よく「プロ野球選手を芸人に例えると？」ってやるじゃないですか。その話をたっぷり聞かせてくださいよ。

塙 プロ野球選手を芸人に例えると、意外としっくりくるんですよ。僕は、野球選手はもちろん、芸人さんも大好きなんで、「○○と○○は似ているな」って考えるのが大好きだし、それが日常なんです。まずは基準が必要なんで、お笑い界の"ビッグ３"から始めましょうか？

五十嵐 タモリさん、ビートたけしさん、明石家さんまさんですね。

塙 "ビッグ３"で最初に頭に浮かんだのが、さんまさんですね。華があって、明るくて、そこにいるだけで周りの人が笑顔になる。そうなると長嶋（茂雄）さんしかいない。「明石家さんま＝長嶋茂雄」説。これは誰からも異論がないんじゃないですか？ あと、「二世」として「ＩＭＡＬＵ＝長島三奈」で、お互いのお嬢さんも世間的に有名だし。

里崎 確かに。じゃあ、たけしさん、タモリさんは誰になりますか？

塙 これもまったく悩まずにすぐに決まりましたよ。「ビートたけし＝野村克也」、そして「タモリ＝王貞治」ですね。

五十嵐 その理由は？

塙 たけしさんって、「芸人」「漫才師」という視点で見た時に、誰も何も言えないほどの実績を残していますよね。もちろん、野村さんも戦後初の三冠王に輝くなど、選手としての実力も申し分ない。それに、たけしさんもノムさんもお互いに「監督」としても地位を確立した。さらに決め手となったのが、「たけし軍団」の存在ですよ。

里崎 ノムさんにとっての「たけし軍団」って？

塙 「野村再生工場」です。たけし軍団って、なかなか売れなかった芸人、芽が出なかった人をたけしさんが引き取る形で、テレビタレントとして活躍できる存在に引き上げたじゃないですか。野村さんも、他球団をお払い箱になった選手の埋もれていた才能を掘り起こして、選手としてひと花咲かせましたよね。たけしさんもノムさんも、人材育成という点では超一流だと思いますね。

【「里崎＝塙」説、その理由は？】

五十嵐 「たけし軍団＝野村再生工場」か（笑）。それで、タモリさんは王さんですか。

塙 長嶋茂雄、野村克也ときたら、もう王さんしかいない。王さんは868本のホームラン世界記録を持っていますよね。で、タモリさんは『笑っていいとも！』（フジテレビ）で、単独司会者による生放送8054回の世界記録を持っている。ギネス世界一に認定されていて、いまだ破られていない、そしてこれからも破られることのない大記録の持ち主なんです。

里崎 王さんもタモリさんも謙虚で物静かな人柄で、みんなからリスペクトされているというところも共通しているよね。

塙 そう、両者とも、後輩たちから強く慕われている。そして、一本足打法で投手と対峙し続けた王さんと、マイク一本で生放送に挑み続けたタモさん。両者の姿はかぶるでしょ？

五十嵐 「一本足打法」と「マイク一本」はちょっとこじつけっぽいけど、この際、大目に見ましょう（笑）。

里崎 ちなみに、塙さんの説によると「里崎智也＝塙宣之」なんですよね（笑）。

塙 そう、僕は里崎さんで、里崎さんは僕なんです（笑）。

五十嵐 えっ、どういうこと？

塙 ずっと前から、テレビで共演するたびに、「里崎さんはオレに似てるなぁ」って思っていたんですよ。何でかというと、里崎さんって、ロッテで日本一になったり、WBCで世界一に輝いたりしているけど、個人タイトルとは無縁じゃないですか。僕らナイツもＭ−１チャンピオンになったわけじゃないし、大きなタイトルを獲ってないのに、なぜか仕事には恵まれている。それに里崎さんって、ものすごく弁が立つじゃないですか。それで、独自の理論をとうとうと語って周りの人を煙に巻いて納得させる。

五十嵐 それ、褒めてないよ。遠回しにディスってないですか（笑）？

塙 そんなことないですよ、褒めてます。僕の場合も、『Ｍ−１グランプリ』（ABC／テレビ朝日系）の審査員をやっているように、お笑いを論評したり、分析したりするのが大好きなんですよ。で、独自理論をもっともらしくまくし立てることで、周りの人を煙に巻く。芸風が似ているんですよね。里崎さんが解説している姿を見ると、「あぁ、オレもこんな感じなんだろうな」って、親近感がわくんですよね（笑）。

里崎 初めてそれを聞いた時は「えっ？」って思ったけど、理由を聞いて自分でも納得しましたよ。「そう言われてみれば、塙さんはオレっぽいな」って（笑）。じゃあ、亮太の場合、芸人に例えると誰になりますか？

【五十嵐亮太を芸人に例えるなら「一択」】

塙 もちろん、ちゃんと考えてきましたよ。僕の理論では、「ツッコミ＝ピッチャー」なんです。例えば、「うるせぇ、お前！」っていうのはストレート。それで、優しくマイルドなツッコミが変化球のイメージ。あるいは言葉ではなく、何も言わずに頭を叩いたり、黙ったまま蹴りを入れたりするのも、ある意味では変化球なんですよ。ツッコミの基本は速いストレートと緩いカーブがあれば、十分成り立つんです。

五十嵐 面白い理論ですね。

塙 例えば、僕から見ればくりぃむしちゅーの上田晋也さんはダルビッシュ有なんですよ。「違うわ！」「バカか！」みたいな、シンプルな剛速球のツッコミがありつつ、「お前は器が小さいよ。台湾の料理か！」みたいな絶妙な例えツッコミもできる。これは僕にとっては七色の変化球のような超一流のツッコミ。まるでダルビッシュでしょ？ あれだけ速いストレートがありながら、精度の高い変化球も放れるのは彼ぐらいしかいないですよ。

五十嵐 やっぱり、塙さんは弁が立つよね。まるでサトさんの話を聞いているみたいだもん（笑）。それじゃあ、僕を芸人さんに例えると誰になりますか？

塙 五十嵐さんは、バイキングの小峠英二さん。その一択です。

五十嵐 おっ、うれしい。小峠さん、すごく好きなんですよ。で、その理由は？

塙 「ツッコミ＝ピッチャー」説で言えば、まずストレートがとにかく速い。小峠さんのツッコミは「うるせーよ、お前！」とか、「何だよ！」とか、奇をてらったものではなく、ストレートでシンプルなもの。でも、その勢い、スピードは他にはない強いものばかり。この点がまず五十嵐さんとダブります。

里崎 『キングオブコント』（TBS系）で優勝した時の「なんて日だ！」もシンプルだけど、めちゃ勢いのあるツッコミだったからね。

塙 昔、彼らがまだ売れる前に一緒にライブに出ていたのに、気がつけばあっという間に売れて、テレビでもゴールデンの番組に引っ張りだこ。僕らからしたら、「あぁ、一気にメジャーデビューしたなぁ」という感覚なんですよ。五十嵐さんもメジャーでデビューしているけど、その点もかぶるんですよ。

五十嵐 なるほど。僕もプロ２年目から出番が増え始めて、一気に一軍で投げさせてもらうようになって、そのあとにメジャーにも挑戦しましたからね。

塙 それに、小峠さんは福岡出身で、五十嵐さんもソフトバンクに在籍していたという共通項もある。違うのは髪型だけですよ（笑）。

――さて、特別鼎談も、そろそろお時間となりました。いつもとは違う新鮮な視点が面白かったですね。

里崎・五十嵐 塙さんとは、今まで何度も会ってきたけど、ここまでじっくり話すことができて楽しかったです。またの機会に、ぜひぜひ！

塙 また機会があれば、ぜひ呼んでください！ ありがとうございました！

構成／長谷川晶一 撮影／本田雄士