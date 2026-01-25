MISAMO、USJでトークショー＆ミニライブ開催へ！ 新曲「Confetti」を世界初披露
TWICEの3人組ユニット、MISAMOが、2月6日（金）にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催される、一夜限りのスペシャルイベントに出演することが決定。MISAMOがパークに登場するのは今回が初。イベントでは、トークショー＆ミニライブを行う予定だ。
【写真】MISAMO・MINAがUSJを満喫する様子 変装なしショットも（7枚）
■特別チケットが必要
今回開催される「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」は、欧米の卒業シーズンに行われるダンスパーティ“プロムナード”をテーマに、学生に“一生忘れられない”春の思い出を届ける、一夜限りのスペシャルイベント。
イベントでは、MISAMOがパークに初登場し、トークショー＆ミニライブをグラマシーパーク特設会場で実施する。
ミニライブでは、2月4日（水）発売の新作アルバム『PLAY』から「Confetti」の世界初披露を予定しており、ここでしか体験できない特別なプログラムが盛りだくさんとなっている。
MINAが兵庫、SANAが大阪、MOMOが京都と三人とも関西出身のMISAMO。2022年にはMINAがユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫する様子をInstagramに投稿し、話題になったこともあったので、三人のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの思い出トークなどにも期待がかかる。
鑑賞無料イベントだが、参加にはユニバーサル・スタジオ・ジャパンの1デイ・スタジオ・パスに「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」会場への入場券が付いた特別チケットが必要。1月27日（火）の18時00分から「ローソンチケット」で一般発売され、なくなり次第終了だ。
