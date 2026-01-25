◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 6日目(25日、東京体育館)

女子シングルス決勝で早田ひな選手は、大会4連覇にあと一歩届かず。初優勝の張本美和選手を称えました。

両者は3年連続で決勝での対戦。過去2年早田選手がストレート勝ちで圧倒していましたが、今大会では第4ゲームを終えて3-1と張本選手が優勢に試合を進めます。それでも早田選手は、1ゲームを返すと、第6ゲームでは6-10のチャンピオンシップポイントを握られてから、6連続ポイントで意地の逆転。「正直、ああもう終わっちゃうな、やりきれなかったなと思いながらやっていた。感覚が研ぎ澄まされたところもあった」と振り返りました。

それでも最終ゲームを落とし、4連覇はならず。激闘を終えて、「もっとうまくいかないかなと思っていた」と話し、「（張本選手の存在が）自分にとってすごく大きなことだと思いますし、自分もまだまだ負けてられない」と素直な気持ちを口にしました。

対戦相手の張本選手について、早田選手はその「パワー」に驚き。「今まで対戦してきた日本人選手とは比べられないパワーがあった。1つ1つの精度がすごく高くて、できないことがない」と8歳下の17歳を絶賛します。

これまで17歳の張本選手とは過去10度、国際大会で対戦し、通算8勝2敗。全日本の舞台でも3戦3勝でした。

相性がいいように見られますが、「単純に張本選手が若い年齢のときに当たりすぎている」と説明。「今の実力の張本選手と試合したときに全勝するかと言われたらそうではない。それが世代交代や若手選手の伸びしろの高さにつながってくる」と冷静に分析します。

また、「(過去の)勝敗が全く参考にならない。(張本選手は)いろんなことが大きく成長している、自分自身も右肩上がりの曲線の大きさを見習って頑張りたい」と年下のライバルに刺激を受けているようです。

今後へ向けては、「パリオリンピックの自分に執着したくない。もう1回強くならないと、次のオリンピックはどうかな。ここがスタートだと思って、結果がついてくるかはわからないが、最終的にパリオリンピック前よりもさらに進化した自分を作り上げられるように頑張りたい」と力を込めました。