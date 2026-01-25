レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。23年WBCの秘話を明かした。

吉田は、準決勝メキシコ戦で7回に同点3ラン。2度の満塁機を逃すなど、走者をためながらあと1本が出なかった中での1発で、チームのムードを大きく変えた。その後、9回先頭の大谷翔平が右中間二塁打で出塁。吉田が四球でつなぐと、不振にあえいでいたネクストバッターズサークルの村上宗隆に向かって「お前が決めろ」と言わんばかりの“指さしポーズ”。村上のサヨナラ打で決勝進出を決めた。

当時、大きな話題となった吉田の“指さしポーズ”。渡部が「かっこよかったですね、あれ」と振ると吉田は「ふへへ」と笑顔。「あれ、なんか村上にやったって言われがちだけど、ベンチにやった。“頼むぞ”っていうか」と真相を説明した。

続いて渡部は「WBC第2回のイチローさんもそうだけど、今回の宗くん（村上）みたいな時って何て声かけるんですか？ああいう短期決戦であからさまなスランプの選手に」と質問。吉田は「話とか聞いてましたよ。“どう思ってる？”“何で今こうなってる？”って」と回顧。

村上について「当時“何でですかね？”みたいな、答えがあんまり分かってない感じだったので、構えとかタイミングとか」と助言を送っていたことを明かし「やっぱあの時期、3月って難しいじゃないですか。全員が一番いい状態ではないと思うので」と語った。