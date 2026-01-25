ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の晩さん会に出席。真美子夫人とお揃いの“ブラックコーデ”2ショットが公開された。

公開したのは世界最大級のデジタルコンテンツ会社「Getty Images」で、大谷は黒ジャケットに黒シャツ、黒ネクタイとオールブラックのシックな装い、真美子夫人もワンショルダーの黒ドレス姿で2人でカメラに微笑んだ貴重な写真となっている。

晩さん会は、全米野球記者協会が選出した両リーグのMVP、サイ・ヤング賞、新人王など各賞の受賞者が毎年出席する恒例のイベントで今回で101回目を迎える。スター選手が招待されて集結し、ディナーをともにする「アワードディナー」、「野球版のオスカー（アカデミー賞）授賞式」とも呼ばれる伝統のオフの催しとなっている。

大谷は新人王を獲得した翌年の19年、2度目のMVPに輝いて迎えた24年1月に出席して英語スピーチを披露した。3度目のMVPに輝いて迎えた25年1月は、本拠ロサンゼルスを襲う山火事の影響で欠席した。夫婦揃って参加したのは今回が初めてとなった。

スピーチでは英語でMVP受賞の喜びやドジャース球団関係者をはじめ、代理人事務所のスタッフ、投票した記者らに感謝の言葉を口にし、最後には「日本の私の家族、そして最も大切なのは、私の愛する妻、真美子と私の娘と（愛犬）デコイです。いつもそばにいてくれて、ありがとう」とはにかみながら家族への感謝も口にし、和やかなムードでスピーチを終えた。