¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥á¥Ã¥Ä¤È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¸ß¤¤¤Ë¡ÖÃç¤Î°¤¤Áê¼ê¤È°ú¤Î¥¤¹ÁÀ¤¤¡×ÊÆÊóÆ»
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¿·ÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¥ª¥Õ¤Î¼çÎÏÎ®½Ð¤ÎàÂè£±ÃÆá¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥»¥ß¥¨¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤È¤Î¾×·â¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¸±°¤ÊÁê¼ê¤È°ú¤Î¥¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥ê¥ó¥É¥¢¤ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤¨È´¤¤Î¥Ë¥â¤¬È¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¡¢Î®¤ì¤¬ÄäÂÚ¡££²¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¹Â¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¶õµ¤¤Î°¤µ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥ê¥ó¥É¥¢¤«¤é°ú¤Î¥¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ë¥â¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ò´¹Áê¼ê¤Î¥»¥ß¥¨¥ó¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥Ã¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥ß¥¨¥ó¤È¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥·¡¼¥¬¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡Ö¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î´Ø·¸¤Ï°Ý»ýÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î£²¿Í¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Î·çÇ¡¤Ï¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òºþ¿·¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊý¸þÀ¤òÌÏº÷¤¹¤ë·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤â¤Ê¤¯¡Ö¤³¤ÎÀ®ÀÓÄã²¼¤ÏÆâÌî¤ÎÀèÈ¯¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥¬¡¼¤È¥»¥ß¥¨¥ó¤Î´Ö¤Î¹Â¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬³Î¼¹¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥»¥ß¥¨¥ó¤Î°ÜÀÒ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶ÛÄ¥¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë°Ù¤ËÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÉ÷ÄÌ¤·²þÁ±¤ÇÀ®ÀÓ¾å¾º¤È¤Ê¤ë¤«¡£