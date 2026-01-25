◇フィギュアスケート 四大陸選手権(日本時間25日、中国・北京)

中国・北京で行われているフィギュアスケートの四大陸選手権。男子シングルでは、ミラノ・コルティナ五輪の代表でもある三浦佳生選手が、2023年大会以来となる優勝を果たしました。

前日のショートプログラムを終えて日本勢がトップ3を独占。三浦選手が1位につけると、1.4ポイント差で友野一希選手が2位。続いて山本草太選手が3位につけていました。

フリースケーティングを終えて、三浦選手が273.73をマークし優勝。精彩を欠きフリーは4位の175.14となりましたが、合計得点でトップに立ちました。三浦選手は2023年の四大陸選手権で優勝しており、これ以来の同大会での金メダルとなりました。

続く2位につけたのは、韓国のチャ ジュンファン選手。合計ポイントでは三浦選手に0.11ポイント差と僅差での銀メダルとなりました。ショートプログラムでは6位と出遅れたチャ ジュンファン選手でしたが、フリーでは圧巻の演技を披露。フリー1位となる184.73をたたき出し、表彰台にあがりました。

続く3位は山本選手。落ち着いた演技でフリー3位となる175.39をマークし、ともに表彰台にあがりました。

ショート2位発進となっていた友野選手でしたが、フリーで失速。5位となる171.41をマークするも、全体4位で惜しくも表彰台を逃しました。

▽男子シングル結果1位：三浦佳生 273.73（SP：98.59【1位】、FS：175.14【4位】)2位：チャ ジュンファン 273.62（SP：88.89【6位】、FS：184.73【1位】）3位：山本草太 270.07（SP：94.68【3位】、FS：175.39【3位】)ーーー4位：友野一希 268.60（SP：97.19【2位】、FS：171.41【5位】)