あすの天気です。日本海側を中心に、朝までは雪が降りやすいでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害、なだれに注意が必要です。ただ、次第に冬型の気圧配置が緩み、日中は雪の範囲が狭くなっていく見込みです。太平洋側は晴れ間があり、空気の乾燥が続きそうです。西日本や東日本を中心に強い北風はおさまるでしょう。

気温です。朝の気温はけさより低い所が多く、東日本や西日本も氷点下の冷え込みになる所が多くなりそうです。日中も、関東から西で10℃に届かない所がほとんどで、東京で8℃、名古屋や大阪で7℃など、空気が冷たく感じられるでしょう。北日本は広い範囲で真冬日の予想で、各地で厳しい寒さが続きそうです。

あすの各地の予想最高気温は、

札幌 ：-3℃ 釧路：-2℃

青森 ：-2℃ 盛岡：0℃

仙台 ：2℃ 新潟：3℃

長野 ：1℃ 金沢：3℃

名古屋：7℃ 東京：8℃

大阪 ：7℃ 岡山：8℃

広島 ：8℃ 松江：7℃

高知 ：10℃ 福岡：9℃

鹿児島：13℃ 那覇：20℃

週間予報です。火曜日以降も日本海側は雪が降りやすく、木曜日から金曜日にかけては再び大雪となるおそれがあります。晴れ間の出る太平洋側も、この時季らしい寒さが続くでしょう。2月スタートの日曜日は、太平洋側でも冷たい雨や雪の降る可能性があります。