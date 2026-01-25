ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。ハイレグランジェリー姿を投稿した。

「1日だけ私の彼氏になってよ」とつづり、オフショルダーの赤いランジェリー姿で股関節を180度開脚し、体の柔らかさを強調。Hカップのバストがあふれ出そうな、さまざまなポーズの限界ギリギリショットを披露した。

また、別の投稿では「一緒に乾杯しよーハートみなぽちーむと一緒に飲みたいです イェーイ 最近の写真も載せてみたから見てね」と記し、グラスや一升瓶を手にしたプライベートショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「開脚すごいね」「アクロバットな柔軟な身体」「とても美しい」「どの角度も美しいです」「たまらん」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。