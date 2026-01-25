「ここ最近、感覚が良かった」日本代表DF谷口彰悟が4連勝を呼び込む今季初ゴール
シントトロイデンの日本代表DF谷口彰悟が24日、ベルギー・リーグ第22節ラ・ルビエール戦(○2-1)で今季初ゴールを挙げた。試合後のコメントをクラブ公式X(@STVV_JP)が伝えている。
谷口は0-1で迎えた後半18分、右サイドのFKからMFアルブノール・ムヤのクロスに反応。豪快なヘディングシュートをゴール右に決め、1-1の同点とした。
さらに後半44分、FW後藤啓介のアシストからFWウマル・ディウフがネットを揺らし、2-1と逆転。シントトロイデンはリーグ戦4連勝を飾り、首位ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズとのポイント差を「1」に縮めた。
谷口は試合後のインタビューで「ここ最近トレーニングを含めて感覚が良かったので、取れたらなという思いはずっとありました。いいボールが来たし、駆け引きでいいポジショニングが取れたので、あとはいいコースにヘディングできたので良かったです」と得点シーンを振り返っている。
レギュラーシーズンは残り8試合。「(リーグ戦上位6チームの)プレーオフ1に向けて志高くみんな戦えているし、自分たちの力を信じながら一戦一戦集中して戦えるように続けていきたいと思います」と語った。
