次回のサンデーPUSHスポーツは2026年2月1日（日）放送！
Jリーグ開幕SP！サッカーファンが魅了されたJリーグを賑わせた5人のレジェンド！
MC：川島明（麒麟）
ゲスト：ラモス瑠偉、カミナリ（竹内まなぶ、石田たくみ）森山あすか
■今年Jリーグが変わる！サッカーに熱中する一年
今シーズンから世界基準に合わせた秋春制に移行するJリーグ。
それを記念して行われる百年構想リーグ、日本テレビでは開幕戦を生中継！
開幕戦に向けてファンが魅了されたJリーグを賑わせた5人のレジェンドを紹介！
今年はサッカーがアツい！
■レジェンドラモス瑠偉がスタジオに！スター選手のマル秘情報暴露！？
スター選手が勢揃いしていたヴェルディ川崎で中心選手として活躍し、
Jリーグを沸かせたラモス瑠偉！かつてともに戦った盟友たちの裏話を暴露！？
■父はJリーグの監督！スター選手との驚きのエピソード連発！
現役時代はJリーグで活躍し現在はベガルタ仙台の監督を務める森山佳郎を父にもつ
森山あすかが番組初登場！スーパープレーのVTRを見ていると…これ私の父です！と
驚きのエピソード！さらに幼少期に遊んでもらってたというスター選手が！
その選手は一体誰？