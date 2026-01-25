この記事をまとめると ■ID.GTI ConceptはID.ポロGTIを想定したコンセプトカーとなっている ■今回の車両より新デザイン責任者が担当となり3つの新キーワードを提示した ■伝統と進化を融合した次世代フォルクスワーゲンデザインに注目

東京オートサロン2026でデザイナーに直撃インタビュー

2026年も盛況のウチに幕を閉じた「東京オートサロン2026」。ここでは、メーカー系ブースで気になるデザインの出展車をピックアップ。会場で担当者に直撃インタビューをしました。今回は、フォルクスワーゲンブースから「ID.GTI Concept」を直撃です！

新たな責任者によるデザインの刷新

──始めに、このクルマは新型ポロのGTIを想定したコンセプトカーという認識で間違いないでしょうか？

「そうですね。このコンセプトカーは2023年にドイツで発表されましたが、そのベースになっていたのが『ID.2 all』でした。その後、その『ID.2 all』が市販版の『ID.ポロ』として2026年前半に発売予定となっており、さらにこのクルマが後半に『ID.ポロ GTI』として発表される予定です（ビジネスオペレーション本部 プロダクト・マネジメント課 シニアプロダクトマネージャー、スペシャリスト 山谷浩之さん、以下同）」

──では、このクルマのデザインにあたって新しいテーマなどは設けられたのでしょうか？

「新しいテーマというより、このクルマからデザインの責任者がアンドレアス・ミント氏に変わったんですね。氏はフォルクスワーゲンブランドでゴルフVIIを手がけたのちにベントレーを担当し、今回ふたたびフォルクスワーゲンブランドへ戻って来たベテランデザイナーです」

──責任者が変わったとなると、当然コンセプトも刷新されますよね？

「はい、このクルマでは3つのキーワードが新たに提示されていています。まずひとつが『スタビリティ』で、リヤフェンダーの張り出しや水平基調などによる車体の安定感を指します。これはインテリアも同様で、今回内装は公開されていませんが、インパネなども水平基調かつ左右対称で、安心や安定感を打ち出しているんです」

──たしかに、従来のフォルクスワーゲン車の基本シルエットを堅持しつつ、ドッシリした佇まいを感じますね。

「ふたつめは『ファミリアリティ』で、たとえば正面からクルマを見たときに、あたかも人間が笑っているようなイメージを与えています。具体的には口角が上がったようなグリルの形状や、ヘッドライトの上の眉毛のようなランプがそれに当たります。ただ、過度にファニーにするのではなく、あくまでも品のある柔らかい笑顔ですね」

流行にも対応した新しいデザイン言語を採用

──初見はシャープさを先に感じましたが、あらためてよく見ると人の顔が浮かんできますね。

「最後が『シークレット・ソース』です。これは『マシンであるクルマと、心を持つ人間を結びつける何か』という意味が込められています。たとえば、テールランプの奥行きのある凝った構造や、初代や2代目ゴルフをイメージしたメーターデザインなど、作りのよさやいろいろな工夫に接することで、オーナーがこのクルマに愛着を感じるといった意図ですね」

──従来のゴルフやポロではドアハンドルに沿った水平なキャラクターラインが定番でしたが、新型はナナメのラインが斬新ですね。

「はい。そこはサイクルの早いクルマのデザインの変化に対応する部分と、たとえば歴代ゴルフに共通する『くの字』のリヤピラーのように、フォルクスワーゲン車としての伝統を継承する部分を巧く融合させているところですね」

──コンセプトカーということもあると思いますが、ホイールデザインも特徴的ですね。

「新型のフロントグリルはGTIの特徴としてハニカム構造になっているのですが、じつはホイールもそのハニカムをイメージしてデザインされているんですね」

──なるほど。では最後に、今回は新たな責任者の元での独自テイストが提示されていますが、今後のフォルクスワーゲン車も同様に変化して行くのでしょうか？

「そうですね。「ID.ポロ」は市販型に向けた段階にありますが、コンセプトカーでも「ID.EVERY1」などは、ミント氏のやりたいことがより色濃く出ていると思われます。それこそ『シークレット・ソース』がどう展開されるのかを含め、今後に期待していただければと思います」

──よりコンパクトなVW車がどう変化するのかは確かに楽しみですね。本日はありがとうございました。