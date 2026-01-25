橋本環奈、実はゴルフ歴10年 完璧なバンカーショット披露
俳優・三浦翔平と豪華芸能人たちが、戦略と運を駆使してゴルフ対決を繰り広げる『STAR CHIP GOLF season2』が24日にスタート。#1では、最大賞金220万円を懸け、三浦翔平＆吉田沙保里ペアと、吉村崇＆橋本環奈ペアが激突。1番ホールでは、「パーで1pt」、「バーディーで2pt」など、スコアに応じた「ポジティブチップ」が付与されることになった。
【写真】橋本環奈、完璧なバンカーショット披露
『STAR CHIP GOLF season2』は、芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちと共に、番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合うゴルフバラエティ。2025年3月に放送された『STAR CHIP GOLF』の待望の第2弾だ。今回は、ゴルフ番組初登場となる俳優・橋本環奈が参戦。そのほか、吉田沙保里、平成ノブシコブシ・吉村崇といったゴルフ好き芸能人も集結するほか、プロゴルファー・藤田光里がコース解説や芸能人へのアドバイスを担当。また、司会進行はフリーアナウンサーでゴルフ好きの萩原菜乃花が務め、出演者たちは白熱したゴルフ対決を繰り広げた。
いよいよ、自身のベストスコアを「102」だと語る橋本環奈が初ショットを披露すると、藤田プロも「スイングがきれい」と絶賛。ペアを組む吉村も「勝てるかも！」と期待を寄せた。また、ラウンドの合間には、それぞれがゴルフトークを展開。三浦が「普段どんな人とゴルフに行くの？」と聞くと、橋本は「一般のご飯屋さんの友だち、鰻屋さんのご夫婦と仲良しで一緒に回っています」と意外な人物を口にし、平成ノブシコブシ・吉村は「うそでしょ…？」と驚きの表情を見せていた。
さらに、橋本は「（ゴルフは）高校生の頃やっていて時間がなくなってやらなくなって、今年（収録は2025年）はちょこちょこ行っているんですけど、回数でいうと少ないなという感じですね」とゴルフ歴が10年を超えるという意外な事実を告白。さらに、橋本が完璧なバンカーショットを見せると、思わず吉村が「ありがとう…めちゃくちゃ勝ち見えてきた！」と口にする。しかし、1番ホールは三浦＆吉田ペアがパーで上がり、先制の1ptを獲得した。
その後、3番ホールからは、1打目で最もピンに寄せた人が獲得できる「ニアピンチップ」などの特殊ルールも追加に。4番ホールでは「バンカーはマイナス1pt」「木に当てるとマイナス1pt」といった5枚の「ネガティブチップ」が導入され、一気にプレッシャーが高まる。そんな中、三浦翔平は285ヤードというプロ顔負けのビッグドライブを披露し、「すげえの出た！」「プロみたいなスイング」と騒然に。一方、吉村＆橋本ペアも食らいつきます。その後、三浦がワンパットを沈めて1ptを獲得するも、続いて橋本もボギーながらワンパットを成功。ワンパットのチップが橋本の手に渡り、最終的な獲得チップは両チーム1ptと並ぶ大接戦となった。
次週31日20時放送の『STAR CHIP GOLF season2』#2では、ミラクルな展開に思わず吉田沙保里が大絶叫！？ さらに、橋本が喜びのあまりダンスを踊る場面も。特別なホールが次々と披露される。
