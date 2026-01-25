渋谷すばるのツアー＜渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」＞国内公演が1月24日、埼玉・狭山市市民会館にて幕を開けた。芸能生活30周年を迎える今年は“感謝の年”にしたいと語った同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

アルバム『Su』を引っ提げて開催中の同ツアーは、上海・台北公演を皮切りにスタートした2025年のアジアツアーの流れを受け、国内へと舞台を移して2026年に開催されるもの。海外公演を経て培われた熱量と手応えを携え、国内公演の開幕としてステージに立ったかたちだ。

セットリストはアルバム『Su』の世界観を軸に、渋谷の真骨頂とも言えるリード曲「Su」、SNSでのダンス動画が話題の「Nekonome」などを披露。また、これまでのキャリアを感じさせる楽曲も織り交ぜながら、渋谷の表現力の幅広さを示すステージが展開された。

圧倒的な声色と揺るぎない存在感で魅せるパフォーマンスは、楽曲を重ねるごとに会場の熱を高めていく。ファンと声を重ねる場面も印象的で、バンドやダンサーとともに紡がれるステージは、楽曲ひとつひとつを丁寧に届けていくようだ。

MCではアルバムに込めた想いと2026年に迎える芸能生活30周年に触れた。

「11月に出したアルバムは、渋谷すばる史上、最高傑作ができたなと思います。今の自分がやれること、表現できること、言いたいこと、全部やれたんじゃないかなというそんなアルバムを、とにかく受け取ってくださる方に楽しんでほしくて、喜んでほしくて。今年僕、芸能生活30周年ということみたいです。ファンの皆さんをはじめ、周りにいてくださる方々への感謝の年にしたいなと思います。ぜひ今年も楽しみにしていただけたらなと思います」

──渋谷すばる

初日となった埼玉・狭山市市民会館を皮切りに、ツアーは愛知・東京・兵庫・福岡・大阪と国内各地を巡り、4月26日の大阪・NHK大阪ホールにてファイナルを迎える。アジアから日本へと続く旅路の中で、渋谷すばるの“今”を最も濃密に体感できるツアーがいよいよスタートした。

撮影◎umihayato

■＜渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」＞

▼2026年

1月24日(土) 埼玉・狭山市市民会館

open16:00 / start17:00

2月07日(土) 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館 ビレッジホール

open17:00 / start18:00

3月05日(木) 東京・⽇本⻘年館ホール

open18:00 / start19:00

3月20日(金祝) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール

open17:00 / start18:00

4月19日(日) 福岡・福岡国際会議場メインホール

open16:00 / start17:00

4月26日(日) 大阪・NHK⼤阪ホール

open17:00 / start18:00