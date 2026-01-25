大みそかに放送された「第76回紅白歌合戦」。番組テーマには「つなぐ、つながる、大みそか。」が掲げられ、全49組のアーティストが紅組・白組・特別枠に分かれてパフォーマンスを披露しました。

今回、文春オンラインでは「《緊急アンケート》紅白歌合戦、あなたが一番よかったと思う歌手は誰ですか？」を実施。12月31日〜1月11日の12日間で、20〜70代を中心に、358人の投票が集まりました。（※なお1人につき、3組の出場者を選び〔1位5点、2位3点、3位1点〕、合計得点で計算しています）

それでは、アンケート回答者のみなさんから寄せられたコメントとともに、結果を発表します！



（左から）総合司会の綾瀬はるか、17年連続18回目の出場となった福山雅治、6年連続で紅組トリを務めたMISIA（「NHK紅白歌合戦」公式Xより／©文藝春秋／©時事通信社）

30位 Vaundy

「あまりテレビに出るイメージがないので、生歌唱がみられてうれしかった。すでに貫禄を感じる。2000年生まれでびっくり！」（28歳・女性）

「今年も圧巻の歌唱力でした。感動しました」（53歳・女性）

「歌がうまいし、何より声質がいい。歌詞もメロディーもおしゃれだし、今後が楽しみ」（39歳・男性）

29位 RADWIMPS

「『賜物』は朝ドラ主題歌だから歌うと思ってたけど、『正解』も歌ってくれて嬉しかった。やっぱり野田洋次郎はすごい」（21歳・男性）

「『賜物』は『あんぱん』で毎朝何気なく聴いてた頃から印象的なメロディで好きな曲だったが、今回テロップで歌詞が出て歌詞の内容が分かり、その深くて哲学的な内容に感動したから」（52歳・女性）

「他を圧倒するような迫力だった」（81歳・男性）

28位 CANDY TUNE

「『紅白に出たい！』という長年の想いをやっと叶えたグループだから。紅白にずっと出られなくて泣いてたのが、最高な笑顔でパフォーマンスしていて、ファンとしても嬉しかった！」（35歳・女性）

「50代男性というオッサンなので、後に歌唱したFRUITS ZIPPERと見分けがつかないが、日本のアイドルシーンの新時代を感じたので。秋元康プロデュースから突き抜けた“カワイイ”が席巻しそうな感じがした」（51歳・男性）

「CANDY TUNEは本当にパワーがあるグループ。（『倍々FIGHT！』は）2025年で一番ノリがよかった曲だと思った」（54歳・男性）

27位 坂本冬美

「M!LKとのコラボが素敵でした！ 単なるバックダンサーではなくて、坂本冬美さんの歌声と曲の世界観とダンスがひとつになっていて、すごくいいステージでした」（31歳・女性）

「昔からのファンです。歌声、着物姿、コラボしたM!LKの踊り、すべて良かったです」（62歳・女性）

「声の美しさ」（74歳・女性）

26位 ちゃんみな

「『NG』の歌詞が好き。『女が死ぬ』とか、紅白で歌うにはかなり攻めてるな、と思ったけど圧巻のパフォーマンスでやり切ってくれてうれしかった。HANAも登場した『SAD SONG』も感動的だったけど、どちらも『No No Girls』関連の曲だから、次はちゃんみな一人でがっつりフルコーラスパフォーマンスしてほしい」（27歳・女性）

「とにかく素敵でした。ちゃんみなが作り出す世界観が最高」（51歳・女性）

「ギャル系のチャラい歌手の方なのかと誤解していまして、あんなにカッコよくシビアに歌える人だと知って驚きました。 ちゃんと1本芯がある生き方が見えて、惚れ惚れしました」（91歳・女性）

25位 Number_i

「平野紫耀くんはやっぱりカリスマ性があると思う」（33歳・男性）

「Number_iのパフォーマンスを見るために紅白を見ました。Number_iのテレビ出演は貴重なので、歌っているところ以外にも映っているところを見たくて、他局とチャンネルを行ったり来たりしていました。『パプリカ』でのダンスも楽しみにしていたので、尺が短かったことが残念です」（63歳・女性）

「歌もダンスも素晴らしいパフォーマンスでした」（75歳・男性）

24位 TUBE

「40周年おめでとうございます。冬が夏に変わりました」（62歳・男性）

「好きな曲がたくさんあり、冬だけど夏のように楽しめた」（55歳・男性）

「大好きなTUBE。未だに現役の姿を、それも真冬に見られたから感無量」（59歳・男性）

「季節外れの夏祭りがいいね」（74歳・男性）

23位 あいみょん

「あいみょんの歌は名曲ばかり」（34歳・男性）

「70年代のフォークを思い起こさせるメロディと歌い方で青春時代を思い出しました。あいみょんさんの飾らない雰囲気もよかったです」（72歳・男性）

「過去のヒット曲やメドレーではなく、最新曲をフルコーラス歌い上げてくれる歌手なので」（35歳・女性）

22位 堺正章

「グループサウンズの良い面を出していたから」（63歳・男性）

「紅白という賑やかなイベントを、楽しく盛り上げてくれた。さすがテレビに出続けているエンターテイナーだなと思った。存在感がたまらなかった」（58歳・男性）

「マチャアキの歌で昭和から平成の時代を振り返ることができた。（『西遊記』の）如意棒のパフォーマンス、ミッキー吉野さんのサプライズ登場、『モンキーマジック』のメロディで、一家全員が盛り上がることができたから」（57歳・男性）

21位 HANA

「歌唱力が新人とは思えないほど。整ってる」（15歳・女性）

「今年一番の注目度と、その注目度以上の実力に圧倒されました」（59歳・男性）

「初めて観ましたが、グループ系のパフォーマンスで一番良かった」（54歳・男性）

「感動的だった。曲に込められた思いを感じた」（31歳・男性）

20位 乃木坂46

「カワイイ系のアイドルとは一線を画した、トップアイドルグループとしての覚悟を感じたパフォーマンスだった」（36歳・男性）

「いつも応援している乃木坂で、視聴者参加企画もあったから」（25歳・男性）

「久しぶりに早い時間での出演だったので、未成年メンバーも出演できてよかった！！ 過去曲の披露が多い中で、その年の曲を最高の形でパフォーマンス出来たのは素晴らしい」（52歳・男性）

19位 アイナ・ジ・エンド

「ハスキーボイスで、ダンスもあって、女性ソロシンガーとして新鮮だった」（36歳・男性）

「個人的に今年一番気になっていてよく聴いていたので、1年の最後の日に見られて良かったです」（59歳・男性）

「アニメ（『ダンダダン』）の主題歌としてテレビで聴いた時はそれほど歌唱力がある人だとは思わなかったが、紅白で生のパフォーマンスを見ると、特徴的なハスキーボイスでの歌唱は迫力があって胸が震えた。特にラスト近くの『唸るぜ』のドスの効いた発声はすごかった」（52歳・女性）

「声に痺れた。圧巻のパフォーマンスだったから」（45歳・女性）

18位 福山雅治

「好きな歌手です」（56歳・女性）

「地元*に対するアーティストご本人の思い入れが素直に表れていると感じられた。また平和という言葉や、戦争が無いという、日本が置かれたこの80年が決して奇跡で起こった訳ではなく、市政の人と人の想いが政治や外交に反映された結果であり、我々自身が主体となり選んで来た結果なのだと痛切に感じた」（66歳・男性）

*長崎県出身

「『クスノキ-500年の風に吹かれて-』はとても好きな曲。福山君の京セラドームのライブに行った時も、この歌にとても感動した。あの時の感動が思い出された」（64歳・男性）

「稲葉浩志との共演が素晴らしかった」（60歳・女性）

17位 岩崎宏美

「昔からのファンだから」（67歳・男性）

「歌唱力が光っていた」（41歳・女性）

「声の魅力が半端ではない。多くの人を惹きつける力、存在感があるから」（73歳・男性）

「青春時代を思い出して、思わず涙しました」（71歳・男性）

16位 石川さゆり

「石川さゆりさんの声に圧倒されたので。とてもよかったです」（68歳・男性）

「N響（NHK交響楽団）とのコラボが圧巻。この人の歌を聴かないと年は越せない」（37歳・男性）

「オーケストラとのコラボが迫力があってよかった」（23歳・男性）

「熱のこもった歌唱力は年齢を感させない素晴らしさです。NHK交響楽団の演奏にも押されぬ迫力はさすがでした」（71歳・男性）

15位 MISIA

「圧倒的な歌唱力」（17歳・男性）

「歌がうまい。その一言に尽きる」（58歳・男性）

「やっぱり歌唱力は、日本一だと思いました。年末には是非歌を聴きたい歌手です」（61歳・男性）

「『やまとなでしこ』大好きでした。松嶋菜々子さんの前での主題歌披露は胸が熱くなった」（41歳・女性）

14位 郄橋真梨子

「上手いの一言」（79歳・男性）

「さすがの歌唱力、魅了された」（69歳・男性）

「大人の本物の音楽を聴かせてくれる人だから」（52歳・男性）

「相変わらず色っぽい艶っぽい声は素晴らしい」（62歳・男性）

「感動的でした」（48歳・男性）

13位 サカナクション

「『怪獣』は名曲だと思う。フルコーラスで聴きたかった」（44歳・男性）

「歌詞が書かれた紙を画面上に置いていくという演出が独創的でした」（28歳・男性）

「山口（一郎）さんの笑顔のあるパフォーマンスと楽曲の素晴らしさが忘れられません」（23歳・男性）

「『チ。-地球の運動について-』のアニメを見ていたので、（主題歌の『怪獣』は）大好きな曲になった」（73歳・女性）

12位 Perfume

「活動休止前最後に見られた素晴らしいステージだったから」（15歳・男性）

「映像と特殊効果でPerfumeらしいクオリティの高いパフォーマンスがよかった」（50歳・男性）

「コールドスリープするPerfumeへの愛が伝わりました」（28歳・女性）

「『巡ループ』の歌詞と重ね合わせて泣きそうになった。最後の消える演出も見事だった」（52歳・男性）

「娘が『あ〜ちゃんみたいな笑顔でいつもニコニコしてくれる』という理由で、孫の学校の生徒たちから『あ〜ちゃんママ』と呼ばれているので（名前に『あ』は入っていないのですが）、Perfumeさん達に注目していました。 コールドスリープ前の最後のステージだったけれど、涙を流さず最高のパフォーマンスをしてくれて素晴らしかったのでダントツの1位にしました！」（91歳・女性）

11位 久保田利伸

「レコード盤のようなセットでのパフォーマンスと若さと歌唱力、圧巻でした」（24歳・女性）

「歌唱力とグルーヴ感が良かった」（61歳・男性）

「動きが軽い。これで63歳！？」（60歳・男性）

「久しぶりにテレビで聴けて良かった。やっぱり上手い」（49歳・女性）

「ニューヨークで活動されて、もう何年も日本のテレビの生放送出てなかったように思う（そうでもない？）。なので紅白で見られるとは思わなかった。ステージに立ってるだけでかっこいい、歌唱力と声質も変わらないことが素晴らしい」（54歳・女性）

（「文春オンライン」編集部）