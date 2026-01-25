¥ê¥¢¥ë¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¿Íµ¤½÷À·Ý¿Í¤ÎÁÔÀä²áµî¡¡¥°¥ì¤Æ16ºÐ¤Ç»û¤Ø¡Ä¾®6¤Ç¤Ç¤¤¿Èà»á¤¬¡ÖÃÊ¡¹¥ä¥ó¥¡¼¤Ë¡×
¡¡¡Ö¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡×¤Î¾®ÅÄ·ë´õ(30)¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£ÁÔÀä¤Ê³ØÀ¸»þÂå¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°¦É²¤ÎÊì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¾®ÅÄ¡£16ºÐ¤Î»þ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡È¤´ÈÓ¹Ô¤¯¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤é°¦É²¤«¤é°¦ÃÎ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆÍÁ³¡È¶î¤±¹þ¤ß»û¡É¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸µË½ÁöÂ²¡×¤ÎÏÂ¾°¤Î¤ª»û¤ËÈ¾Ç¯´ÖÂÚºß¡£¡ÖÄ«µ¯¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀöÂõ¡¦ÎÁÍý¤·¤ÆÌë¿²¤ë¤È¤¤¤¦À¸³è¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë³Ú¤·¤¤¡ÊÀ¸³è¡Ë¡£ºÂÁµ¤È¤«¤â¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»û¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤«¤é¡Ö15ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç¥Ñ¡¼¥ó¤Ã¤Æ¥°¥ì¤¿¡×¤«¤é¡£¡Ö¾®6¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬ÃÊ¡¹¥ä¥ó¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤·¤¿¤é¼þ¤ê¤Î¿Í¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¤«¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Netflix¤ÇÏÃÂê¤Î¡È¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÃË½÷¤Î½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡É¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤ò¸«¤Æ¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÁ´¤¯ÃÏ¸µ¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í£°ì°ã¤¦¤Î¤¬½÷¤ËÆþ¤ìËÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ò¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¶ìÏ«¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£µÞ¤Ë²È½Ð¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£