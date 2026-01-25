¡Ú²¦¾ÀïÂè2¶É¡ÛÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¤Î81¼êÌÜ¢¥2¶åÈô¤Ë¸¡Æ¤¼¼¶Ã¤¡¡Î©²ñ¿ÍÊ¡ºê¶åÃÊ¡Ö¿Í´Ö¤Ê¤é»Ø¤»¤Ê¤¤¼ê¡×
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í¤ò´Þ¤à6´§¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè75´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤ÎÂè2¶É2ÆüÌÜ¤¬25Æü¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¡ÖÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÊÀ¥¤Î²¦Æ¬¤ò¹¶¤á¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ¤¬81¼êÌÜ¤Ë»Ø¤·¤¿¢¥2¶åÈô¤ò¸«¤Æ¡¢¸¡Æ¤¼¼¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ø¤·¼ê¤ÎÎ®¤ì¤«¤é°ìÃ¶°ú¤¯¼ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸å¤Î¹¶¤á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë°ì¼ê¡£Î©²ñ¿Í¤ÎÊ¡ºêÊ¸¸ã¶åÃÊ¡Ê66¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡ª¿Í´Ö¤Ê¤é»Ø¤»¤Ê¤¤¼ê¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶É½êÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¼ê¤ÎÎ®¤ì¤ËÈ¿¤¹¤ë¤¬¡¢È×Á´ÂÎ¤ò¸«¤ì¤Ð±ÊÀ¥¤Î2¡¢6¶Ú¤Î¶ä¤ÎÆ¬¤ËÊâ¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¼ê¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¶äÆ¬¤Ë¥¥º¤¬2¤Ä¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¼ÂºÝ85¼êÌÜ¤Ë¢¥6¸ÞÊâ¡¢89¼êÌÜ¤Ë¢¥2»ÍÊâ¤ÈÃå¼ê¤·¤¿¡£¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤Î»ý¤Á¶ð¤ÏÊâ¤¬7Ëç¤Ç¡¢¹¶¤á¤ÎÉý¤â¹¤¤¡£°ìµ¤¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¸¡Æ¤¼¼¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¡ËôÀ¶ÏÂ¼·ÃÊ¡Ê56¡Ë¤Ï¡ÖÈô¼Ö¤òÀÚ¤Ã¤Æ±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î¿ØÃÏ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É°ú¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤¬ÆÉ¤ß¶Ú¤À¤Ã¤¿¤Ê¤éÉÝ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£»Ä¤ê»þ´Ö¤Ï¸ß¤¤¤Ë1»þ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£»þÀÞÀã¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëµþÅÔ¤Ç¡¢Ç®Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£